Без этого завод не работает: НПЗ в Волгограде потерял важную установку АВТ-1

Во время атаки на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод на его территории пострадало важное оборудование. Поражение произошло там, где расположен ключевой объект первичной переработки нефти.

Об этом пишет "Радио Свобода". Завод в Волгограде 11 февраля подвергся уже девятой атаке с начала полномасштабного вторжения.

Что уничтожили Силы обороны на НПЗ в Волгограде?

Удар по НПЗ подтвердили представители Генштаба ВСУ и местные власти Волгограда. Согласно опубликованным кадрам с завода, возгорание после атаки произошло в районе комплексной установки АВТ-1. С помощью этого агрегата специалисты проводят очистку сырой нефти и ее дальнейшее разделение на фракции.

Нефтеперерабатывающий завод не может полноценно работать без установки АВТ-1. Это критическое оборудование, на котором осуществляются основные процессы.

Как пишет "Милитарный" со ссылкой на телеграмм-канал Dnipro OSINT, на имеющихся кадрах с завода предварительно было заметно поражение резервуаров с горюче-смазочными материалами. При этом факельные линии на предприятии работают на полную мощность.

Когда произошли атаки на "Лукойл-Волгограднефтепереработка"?

6 ноября 2025 года беспилотники попали по заводу, что подтверждалось спутниковыми снимками. А еще раньше – 18 сентября на территории НПЗ прогремело более 10 взрывов. В результате этого было повреждено оборудование. Тогда последствия были настолько масштабными, что руководство было вынуждено приостановить производство. А удар по заводу 14 августа вывел из строя две технологические трубы и установка первичной переработки нефти.

Напомним! "Лукойл-Волгограднефтепереработка" считается крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Он обеспечивает огромный процент топливной логистики оккупантов. Этот завод расположен ближе всех к линии фронта и таким образом передает дизель и ГСМ на позиции вражеских войск на юге Украины и в Крыму. При нормальной работе НПЗ может перерабатывать почти 15 миллионов тонн нефти в год.

Что известно о проблемах россиян из-за атак дронами?