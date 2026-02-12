Без этого завод не работает: НПЗ в Волгограде потерял важную установку АВТ-1
- Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде потерял критическое оборудование, необходимое для очистки сырой нефти.
- 11 февраля завод подвергся девятой атаке с начала полномасштабного вторжения.
Во время атаки на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод на его территории пострадало важное оборудование. Поражение произошло там, где расположен ключевой объект первичной переработки нефти.
Об этом пишет "Радио Свобода". Завод в Волгограде 11 февраля подвергся уже девятой атаке с начала полномасштабного вторжения.
Что уничтожили Силы обороны на НПЗ в Волгограде?
Удар по НПЗ подтвердили представители Генштаба ВСУ и местные власти Волгограда. Согласно опубликованным кадрам с завода, возгорание после атаки произошло в районе комплексной установки АВТ-1. С помощью этого агрегата специалисты проводят очистку сырой нефти и ее дальнейшее разделение на фракции.
Нефтеперерабатывающий завод не может полноценно работать без установки АВТ-1. Это критическое оборудование, на котором осуществляются основные процессы.
Как пишет "Милитарный" со ссылкой на телеграмм-канал Dnipro OSINT, на имеющихся кадрах с завода предварительно было заметно поражение резервуаров с горюче-смазочными материалами. При этом факельные линии на предприятии работают на полную мощность.
Когда произошли атаки на "Лукойл-Волгограднефтепереработка"?
6 ноября 2025 года беспилотники попали по заводу, что подтверждалось спутниковыми снимками. А еще раньше – 18 сентября на территории НПЗ прогремело более 10 взрывов. В результате этого было повреждено оборудование. Тогда последствия были настолько масштабными, что руководство было вынуждено приостановить производство. А удар по заводу 14 августа вывел из строя две технологические трубы и установка первичной переработки нефти.
Напомним! "Лукойл-Волгограднефтепереработка" считается крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Он обеспечивает огромный процент топливной логистики оккупантов. Этот завод расположен ближе всех к линии фронта и таким образом передает дизель и ГСМ на позиции вражеских войск на юге Украины и в Крыму. При нормальной работе НПЗ может перерабатывать почти 15 миллионов тонн нефти в год.
Что известно о проблемах россиян из-за атак дронами?
Атака дронами на НПЗ в Волгограде с начала полномасштабной войны нанесла последствия важным энергетическим активам России, что влияет на поставки топлива. Правительство страны-агрессора продолжает запрет на экспорт бензина и дизеля до 31 июля 2026 года.
В городе Ухта, что в Республике Коми из-за атаки беспилотников утром 12 февраля возник масштабный пожар на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка". После взрывов и ударов поднялся густой черный дым. Власти даже закрывали местный аэропорт.