Об этом пишет "Радио Свобода". Завод в Волгограде 11 февраля подвергся уже девятой атаке с начала полномасштабного вторжения.
Что уничтожили Силы обороны на НПЗ в Волгограде?
Удар по НПЗ подтвердили представители Генштаба ВСУ и местные власти Волгограда. Согласно опубликованным кадрам с завода, возгорание после атаки произошло в районе комплексной установки АВТ-1. С помощью этого агрегата специалисты проводят очистку сырой нефти и ее дальнейшее разделение на фракции.
Нефтеперерабатывающий завод не может полноценно работать без установки АВТ-1. Это критическое оборудование, на котором осуществляются основные процессы.
Как пишет "Милитарный" со ссылкой на телеграмм-канал Dnipro OSINT, на имеющихся кадрах с завода предварительно было заметно поражение резервуаров с горюче-смазочными материалами. При этом факельные линии на предприятии работают на полную мощность.
Когда произошли атаки на "Лукойл-Волгограднефтепереработка"?
6 ноября 2025 года беспилотники попали по заводу, что подтверждалось спутниковыми снимками. А еще раньше – 18 сентября на территории НПЗ прогремело более 10 взрывов. В результате этого было повреждено оборудование. Тогда последствия были настолько масштабными, что руководство было вынуждено приостановить производство. А удар по заводу 14 августа вывел из строя две технологические трубы и установка первичной переработки нефти.
Напомним! "Лукойл-Волгограднефтепереработка" считается крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Он обеспечивает огромный процент топливной логистики оккупантов. Этот завод расположен ближе всех к линии фронта и таким образом передает дизель и ГСМ на позиции вражеских войск на юге Украины и в Крыму. При нормальной работе НПЗ может перерабатывать почти 15 миллионов тонн нефти в год.
Что известно о проблемах россиян из-за атак дронами?
Атака дронами на НПЗ в Волгограде с начала полномасштабной войны нанесла последствия важным энергетическим активам России, что влияет на поставки топлива. Правительство страны-агрессора продолжает запрет на экспорт бензина и дизеля до 31 июля 2026 года.
В городе Ухта, что в Республике Коми из-за атаки беспилотников утром 12 февраля возник масштабный пожар на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка". После взрывов и ударов поднялся густой черный дым. Власти даже закрывали местный аэропорт.