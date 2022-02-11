"Нравится, не нравится – НАТО приближается": Цимбалюк остро ответил Путину
Россия нагло выдвигает ультиматумы Западу. Один из них – чтобы Украина не стала членом НАТО. Однако нравится это Кремлю или нет, но Альянс все-таки приближается к нам, поэтому российские ультиматумы ничего не стоят.
Об этом в эфире 24 канала сказал журналист Роман Цимбалюк. Он подчеркнул, что Россия сначала напала, а теперь еще и выдвигает требования – это неприемлемо.
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"Вы, падлюки, напали на нейтральное государство, а теперь мявкаете, что НАТО приближается. Нравится, не нравится – НАТО приближается. Да, именно так", – заявил Цимбалюк.Обратите внимание! Таким образом Цимбалюк ответил на скандальные слова Владимира Путина. Президент России на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном сказал об Украине и Минских соглашениях: " Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Владимир Зеленский ответил Путину.
Цимбалюк назвал требования России "набором хотелок".
Возможно, когда-то до них дойдет, и они пожалеют, что разбудили этого "зверя",
– добавил журналист.
Роман Цимбалюк об ультиматумах России: смотрите видео 24 канала
Последние прихоти Кремля
- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина якобы должна отдать все оружие, которое дал Запад.
- Требует Кремль также отказаться от военных учений с Западом.
- Стремление Украины вступить в НАТО больше всего раздражает Россию. В Альянсе заявили, что им никто указывать не может – это очень разозлило Путина.