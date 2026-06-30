Через год мы не узнаем НРК, – интервью "Юнкера" из "Азова" о логистике, новых вызовах на фронте и проблеме "зоопарка" техники

Дроны в российско-украинской войне предоставили нашей армии возможности для нанесения ударов по врагу, однако и стали определенным вызовом. Особенно когда речь идет о логистике. Сейчас сложно представить доставку провизии и боекомплекта на автомобилях или бронетехнике где-то вблизи передовых позиций, поскольку килл-зона на фронте расширяется.

Поэтому наземные роботизированные комплексы стали крайне важной логистической техникой, ведь с их помощью можно обеспечить бойцов едой, водой, техникой и боеприпасами. Учитывая, что выходы пехотинцев на передовой длятся неделями, это, по крайней мере, избавляет от необходимости тащить с собой провиант на всё это время.

Кроме того, НРК спасают раненых бойцов и эвакуируют их с передовой. Поэтому неудивительно, что это направление постоянно развивается, появляются новые решения и подходы.

О современных НРК, проблемах в этой области, трудностях в работе и сотрудничестве с производителями наземных роботизированных комплексов – сайту 24 Канала рассказал заместитель командира роты НРК 12-й бригады "Азов" – "Юнкер". Также он объяснил разницу между украинскими и западными НРК и анонсировал интересные изменения, которые мы увидим уже в ближайшее время.

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Как работают подразделения НРК и какие задачи выполняют на фронте?

Расскажите, как вы сейчас работаете с наземными роботизированными комплексами (НРК)? В какое время суток происходит больше всего работы и какие задачи вы выполняете?

Прежде всего мы – логистическое подразделение. У нас есть готовые экипажи для эвакуации раненых бойцов, но 99% работы – это все-таки логистика. Мы снабжаем позиции продовольствием, топливом, водой, оборудованием, боекомплектом, медикаментами, холодильниками с кровью. Абсолютно всё, что нужно на позициях, – мы туда доставляем.

Работаем по системе нескольких эшелонов, через хаб. То есть большой дрон доставляет грузы на хаб, а оттуда мы маленькими дронами развозим их по другим позициям. Работаем в основном ночью, но при планировании также учитываем местность.

Если позволяет погода, то можем работать и днём. То есть всё ситуативно, всё зависит от врага, от местности, от погоды, от наших ресурсов – есть очень много факторов. Но в основном работаем ночью и в плохую погоду.

"Юнкер" (слева) с посестрой и собратом / Фото 12-й бригады "Азов"

Насколько сейчас все это сложная работа, учитывая, что враг пытается перерезать логистику и, очевидно, охотится также на НРК?

Эта тема довольно сложная, потому что раньше враг не так сильно акцентировал внимание на НРК. В целом НРК было меньше, но сейчас это такая модная вещь, на неё все переходят. Ведь, например, мне как командиру не хочется посылать лишний раз своих людей "ловить" FPV. Мне хочется отправить НРК.

Пусть это стоит денег, пусть это долгий процесс, чтобы ввести его в строй, но это не человек. В любом случае это не человек, не мой боец. Это просто кусок металла с электроникой, который едет и доставляет грузы.

Поэтому враг к этому приспосабливается. Он понимает, как мы работаем, а мы постоянно меняем тактику применения. Наше подразделение постоянно перенимает опыт у других подразделений, с других направлений. Мы делимся опытом, выезжаем на совместные учения, усваиваем определенные вещи, перенимаем их, применяем интересные методы. То есть мы учитываем особенности местности, пережидаем активность FPV, используем перехват, средства РЭБ и РЭР.

Мы построили систему, в которой есть оперативный дежурный. Он постоянно следит за оперативной деятельностью. Независимо от того, есть ли я, есть ли командир – работа не останавливается. Мы круглосуточно готовы к любому сценарию.

"Это зоопарк": в чём проблема различных видов НРК, которые передают на фронт?

Вы работаете с различными НРК. Преимуществом может быть то, что условно один НРК лучше подходит для одних задач, а другой – для других. Но с другой стороны – это разные НРК, и к ним нужен разный подход. Наличие различных вариантов усложняет работу или, наоборот, упрощает её?

Пока что это усложняет работу, потому что производителей очень много, много разных дронов. В подразделения, не только в нашу бригаду, но и в любую бригаду в целом, поступают "НРКшки" нашей армии. Это называют "зоопарком". То есть к тебе приходит "зоопарк".

Бесспорно, лучше, чтобы НРК был, чем чтобы его не было вообще. Это основа. Но НРК нужно привести в рабочее состояние. Все они отличаются электроникой. Один комплекс мы можем привести в рабочее состояние за 2 дня, а с другим моим мастерам приходится возиться неделю-две. За это время они могли бы привести в рабочее состояние все остальные дроны, но вместо этого возится с "зоопарком".

Я не преувеличиваю, но мастерские НРК – это, наверное, восьмое чудо света. Там люди делают просто невероятные вещи. Они не спят по ночам, сидят и думают, как мне сделать это, как сделать то, как можно что-то улучшить. То есть мастерские НРК – это такой серый кардинал, но это основа любого подразделения.



"Юнкер" / Фото 12-й бригады "Азов"

От мастерской всё отталкивается, и мне очень жаль своих ребят, когда к ним поступает НРК, на которое приходится несколько недель смотреть, думать, что с ним делать, звонить производителю. А производитель говорит, что не знает такого формата. Тогда приходится общаться с подразделениями, спрашивать, кто с этим работал – на это уходит очень много времени.

Есть "гусянка", есть колеса, есть более крупные, есть более мелкие НРК – все они по-разному подходят для разных задач. Каждое подразделение привыкает, у него есть свой определенный набор дронов. Но если бы у нас была не сотня НРК, а, например, 10, причем разных вариантов: для местности, веса, раненых, логистики, камикадзе – вот если бы был набор таких базовых дронов, то было бы супер. С ними не пришлось бы возиться.

А сейчас у нас большой "зоопарк", здесь больше коммерции, чем реального содействия тому, чтобы мы могли передвигаться как можно удобнее. То есть мы тратим много времени на всё это, а здесь однозначно нужна оптимизация. Это не только моё мнение, это мнение всех подразделений НРК.

Сколько видов НРК нужно и каковы их основные характеристики?

Если говорить в идеале, то каким количеством типов НРК можно ограничиться? Может ли быть один тип НРК на все задачи, или можно иметь два, три?

Не зря существует гусеничная и колесная база. И то, и другое имеет свои преимущества. Подразделения очень долго находятся на определенном направлении. Например, на направлении Константиновки гусеничная техника может работать, но все-таки лучше колесная база. Ведь там больше дорог, асфальта. Тебе не нужно медленно ехать на гусеницах.

В зависимости от ситуации нам и на колесах нормально, но там, где больше грязи, дождей – иметь запасную гусеничную машину было бы супер. Бронетехника, которая ездит по этим маршрутам, – всё размывает, там каша. Бывает, НРК застревают. Бывает, что и гусеница застревает, но то, что у гусеничной базы большая проходимость – это правда. То есть всё под разные задачи.

Что касается характеристик, то их сотня, но я бы выделил 4 основные. Первое – гусеничная или колесная база. Второе – вес, который может перевозить дрон. От этого зависит его размер, ведь чем больше дрон, тем больше он может перевозить. Третье – запас хода и четвёртое – скорость движения. Это 4 основных показателя, а дальше идут другие, не менее важные нюансы. Но от этих четырёх характеристик мы в первую очередь отталкиваемся.

"Это лучшая защита": как военные защищают роботов от FPV?

Если удалось эвакуировать поврежденный НРК, то его ремонтируют, чтобы он вернулся в строй, или он становится донором деталей для других?

Бывает по-разному. Если мы видим, что все основные узлы остались целыми, то целесообразно вложить немного денег и ресурсов, чтобы вернуть этот дрон в строй.

А если мы видим, что всё сгорело, например, остались только батареи, то целесообразно взять из этого БПЛА батареи и сделать из них запас для нас. Или можно установить их в качестве дополнительных и таким образом увеличить запас хода для других НРК. Поэтому всё по-разному, всё зависит от степени повреждения и от того, что нам нужно на данный момент.

Есть ли сейчас средства защиты НРК от FPV? Или всё зависит от мастерства и наблюдательности?

Начнём с того, что сейчас даже танк нормально защитить невозможно. На танк можно установить средства РЭБ, и на БПЛА тоже. Но есть ряд проблем, потому что БПЛА – это не танк. На танк ставят "мангалы" (противодроновый навесной козырек из арматуры и металлической сетки, – 24 Канал), а на наш комплекс это не поставишь. Он должен быть менее габаритным, более проходимым, да и "мангал" на самом деле не сильно его защитит.

То, что будет в перспективе, – это сеткометы. Будет детектор, который будет работать на звук, визуально, по команде оператора. Можно будет сбивать FPV, когда он летит. То есть это ближайшее будущее. Сейчас в подразделениях этого нет, но, думаю, через полгода оно однозначно появится.

Турели тоже работают, но они сбивают FPV, а сам НРК это никак не защищает. Поэтому лучшая защита для НРК – это тепловизионная маскировка и сопровождение воздушным средством наблюдения, чтобы заблаговременно видеть приближение FPV и иметь возможность уклониться.

Если тебе каким-то образом удалось уклониться, то это уже 90% успеха. К тому же сама концепция НРК не предполагает, что в него попали и он должен это пережить. Это нерентабельно, потому что чем больше будет слой защиты, тем меньше грузов этот комплекс сможет перевозить. То есть НРК должен быть дешёвым, массовым и надёжным. Вот и всё. А если мы будем ставить на него мощные двигатели и более толстую броню, то мы просто уйдём в коммерцию, и всё равно кумулятивный боеприпас уничтожит этот НРК.

Наземный роботизированный комплекс "Тарган" / Фото 12-й бригады НГУ

Проводите ли вы эвакуацию раненых на НРК? Если да, то как часто?

В нашей бригаде эвакуация на НРК – это не распространенная практика. Мне кажется, это связано с тем, что у нас не так много потерь. В нашей бригаде преобладает максимальная ориентированность на человека, командование находится на одном уровне с людьми, а управление в этом смысле более гибкое. Поэтому эвакуации бывают, но они редки. Мы готовы к этому, но на самом деле они случаются очень редко.

Если мы посмотрим на отдельные подразделения штурмовых бригад, которые более агрессивно действуют на своём фронте, на своей линии ответственности, то у них эвакуаций НРК больше. Понятно, что у нас нет и значительной отработки противника, но и запросов на эвакуацию минимум.

"Украина – крупнейший производитель НРК в мире": как будет развиваться эта сфера в дальнейшем?

Технологии развиваются, а НРК сейчас в центре внимания. По вашему мнению, каким в ближайшей перспективе будет развитие наземных роботизированных комплексов?

На самом деле развитие НРК во многом зависит от политики государства, политики Министерства обороны, Генштаба и всех управленческих ведомств. Скажите, в чем сейчас заключается успех НРК в Украине? Ведь мы – крупнейший производитель НРК в мире. Но здесь есть нюанс – мы используем все доступные детали.

Мы используем китайские детали, украинские шины, сами изготавливаем гайки, а металл и двигатели находим в Европе. Все это я говорю в качестве примера, но мы действительно берем с мира по нитке и собираем очень неплохие НРК как по качеству, так и по цене.

Но если мы будем двигаться по пути западных стран, то, по моему субъективному мнению, мы можем этого не потянуть. Ведь НРК из стран блока НАТО стоит в среднем 60 тысяч евро. Украинский комплекс стоит в среднем от 10 до 20 тысяч долларов. По качеству он ничем не хуже. Это подтверждает мой опыт и опыт других подразделений.

Наш НРК дешевле и даже надежнее. Преимуществом является и то, что мы можем его дорабатывать, ремонтировать в наших мастерских. Когда поступает НРК из стран НАТО, то этот комплекс действительно очень классный, в нём много электроники, но он и дорогой. Для государства это очень большая нагрузка. Я думаю, мы не в том экономическом положении, чтобы массово производить такие дорогие НРК. К тому же мы и сейчас делаем их просто на высшем уровне.

Итак, в зависимости от того, в каком направлении мы будем двигаться, от этого и будет зависеть развитие НРК. Однозначно, в дальнейшем мы увидим, что ударная составляющая НРК будет развиваться, полуартиллерийские системы будут устанавливаться на НРК. Я, как артиллерист по специальности, не совсем представляю, как всё это будет, но, мне кажется, что этот рубеж мы обязательно преодолеем.

И минометы будут, и гранатометы, а главное – они будут точными. Они будут рассчитывать угол, расстояние, работать в одной системе с воздушным бортом, и никому не придется ходить с буссолем и измерять углы вручную. То есть всё будет автоматизировано.

С точки зрения логистики, я думаю, что надежность НРК только повысится. Если все пойдет хорошо, то подразделения НРК смогут лучше достучаться до производителей. Мы будем получать то, что непосредственно нужно армии. А мы будем больше подстраивать тактико-технические характеристики.

Ну и то, о чём я говорил – сеткометы должны появиться в ближайшее время. А в будущем, может, и мобильные РЭБы появятся – кто знает. Возможно, появятся какие-то средства пожаротушения для НРК или что-то, что позволит ему перепрыгивать через рельсы. Ведь НРК часто застревают на рельсах. Думаю, через год мы не узнаем наземные роботизированные комплексы.



"Юнкер" на службе в "Азове" / Фото из соцсетей бойца

Вы общаетесь с производителями?

Однозначно да. Регулярно.

Есть уже примеры, когда они что-то меняли в своих НРК по вашим рекомендациям?

Да. Это касается не только нашей бригады или нашего подразделения. Обычно ведущие подразделения НРК имеют своего фаворита, своего производителя, с которым тесно взаимодействуют. Он знает, что подразделение ориентировано на него, а подразделение ориентируется на производителя. То есть происходит взаимодействие, и получается, что производитель подстраивается под какое-то подразделение.

Мы отправляем многим производителям правки, которые будут оптимальными для всех. Это делаем мы, это делают другие подразделения – абсолютно все. Производитель что-то меняет, иногда не меняет – всё зависит от того, какой производитель.



"Юнкер" (слева) с побратимом маскируют НРК / Фото 12-й бригады "Азов"

Наверное, в этом есть ещё одно преимущество, ведь свои НРК мы можем усовершенствовать, а НРК стран НАТО – там уже ничего не скажешь?

В НАТО следят за нами, хотят перенять наш опыт. В их армии не хватает только опыта. У них нет опыта крупномасштабной войны. У нас он есть, но нет технологий. То есть они пытаются предоставить нам технологии, вооружение, а мы им – свой опыт. Кстати, он не дешевле, чем какая-то техника. Это однозначно. Ведь противостоять врагу помогает не только вооружение, а прежде всего опыт.

Я уверен, что они прислушиваются к нашим замечаниям. Но в любом случае взаимодействие с украинским производителем всегда будет более оптимальным. Он находится здесь, к нему можно приехать, поговорить, показать НРК, указать его недостатки. Сразу услышать, что с этим всем делать. Все это лучше происходит с украинским производителем.

"Проблем очень много": что больше всего затрудняет работу?

Направление НРК имеет огромное значение. Но какие сейчас у нас есть проблемы в работе? Чего, возможно, не хватает, или что сегодня затрудняет весь процесс?

Как я уже сказал, первый нюанс – очень большое количество видов НРК. Каждый производитель делает что-то свое, уникальное, но мастерам подразделений приходится с этим дальше разбираться.

Второй нюанс – производитель не всегда хорошо взаимодействует с государством в сфере закупок. Впоследствии это сказывается на подразделениях. Количество НРК довольно невелико, если сравнивать с количеством подразделений. Конечно, производители растут в плане производства, но сегодня подразделения даже близко не обеспечены всем необходимым. То есть некоторые подразделения полагаются на волонтеров, некоторые сами покупают – бывает по-разному.

Иногда государство идет навстречу, а иногда возникает недопонимание. В нашей бригаде с НРК всё хорошо. Бригада и корпус максимально содействуют тому, чтобы у нас было на чём ездить и мы не останавливались в работе. Но в целом проблем очень много.

Иногда производитель не прислушивается к подразделению. Иногда приходится большую часть докупать самому подразделению. Нюансов, которые нужно улучшать, очень много.

Расскажите, какие есть способы получения НРК? В основном это закупки, государственное обеспечение или волонтерские программы?

По состоянию на предыдущие месяцы – это однозначно получение от АЗОВ.ONE (отдел фандрайзинга бригады "Азов", – 24 Канал), бригады и корпуса. Огромная благодарность АЗОВ.ONE, потому что без них мы бы загнулись. Они собрали для нас большое количество НРК "Тарган" – это наши самые "ходовые" комплексы. АЗОВ.ONE очень сильно помог в этом смысле. Поэтому в целом что-то дает государство, что-то находит сама бригада.

Фаворит многих подразделений: в чём особенности НРК "Тарган"?

О "Таргане" я часто слышу от разных подразделений. Это НРК, который имеет больше всего положительных отзывов. В чём его особенности?

Ни один НРК не идеален, "Тарган" – не исключение. Но почему он является фаворитом многих подразделений? Потому что у него надёжная ходовая, и если не допускать ошибок, то он дольше всех "живет".

Согласно характеристикам, на него можно загружать 200 килограммов, не больше. Ведь если загрузить 400 килограммов, то, конечно, он будет ломаться. Но если на него класть 200 килограммов и меньше, то он будет самым долговечным. И с точки зрения технического обслуживания требует наименьшего вмешательства мастера.



НРК "Тарган" / Фото 12-й бригады "Азов"

Мне как организатору работы, как командиру, в первую очередь нужно, чтобы НРК нас не подвёл. То есть мы можем подвести НРК: неудачное управление, не досмотрели дорогу, застряли в грязи, поразило FPV – это допустимо. Это то, от чего мы не зависим.

Но когда у нас были случаи ещё в Константиновке, когда возле Клебан-Бицкого водохранилища некоторые "нулевые" НРК просто взяли и распались, а моим людям теперь приходится ехать и их забирать – так быть не может.

Тогда мы не поехали забирать такой НРК, потому что это представляло большую опасность для личного состава. Это было довольно близко к линии боевого столкновения, и мы приняли решение, что делать этого не стоит. Тем более если НРК сам распадается, а мне ещё приходится заставлять мастерскую придумывать какие-то "костыли", чтобы он не распадался. Это стало для нас ударом, и примерно в конце 2024 года мы активно перешли на "Тарганы".

Безусловно, есть свои нюансы, но для меня самое главное, чтобы ходовая часть не подводила моих людей. Всё остальное зависит от нас: как мы сделаем, так он и поедет.

Приходится рисковать: как эвакуируют НРК и почему это важно делать?

Если улучшить обеспечение в плане количества НРК, можно ли тогда позволить себе каждый раз не рисковать, чтобы вытаскивать сломавшийся и застрявший комплекс?

Я отвечу немного сложнее. Представим, что мне дают условно только "Тарганы", чтобы моим людям не приходилось отвлекаться на весь "зоопарк". Ладно, можно добавить ещё несколько видов дронов, но в целом, чтобы человек мог ориентироваться именно на них.

Думаю, вы понимаете, что у нас работают обычные люди, разбирающиеся в электронике. Ведь нет никакого университета "НРКшников". Человек приходит и на своем энтузиазме всё это клепает.

Я завишу от того, сколько времени у меня в мастерской уходит на изготовление НРК, потому что они разные. Если бы у меня был набор из 3 или 4 дронов, то в таком случае человек знает в этом дроне каждый винтик, каждую гайку, он всё это делает. Соответственно, у нас появится больше времени.

Если бы у нас было больше времени, мы бы взяли, скажем, робота "Змей" или ТОР, который, надеюсь, когда-нибудь у нас появится, – и у моих людей было бы время, чтобы сделать платформу, которая может подъехать к НРК, забрать его и уехать.

Но у меня люди работают над поточкой. Мы вывезли дрон, они его восстанавливают. И так туда-сюда, туда-сюда. Восстановили дрон, который мы эвакуировали, а тут приехал дрон, который сложно восстановить. Тогда человек сидит и всё время клепает этот дрон. Через 4 недели он снова вылетел, а у него сгорели двигатели – такое бывало. Я не буду называть производителя, но если меня кто-то лично спросит, то отвечу. Я этого не боюсь.

Поэтому если бы в моей мастерской был определённый набор дронов, а человек знал, что работает именно в этом направлении, тогда мы бы создали какие-то средства, чтобы эвакуировать сами НРК. И никому не пришлось бы никуда ехать. А так, это просто необходимость.

Ведь сейчас лучше мы в плохую погоду поедем и заберем НРК, но этот комплекс потом совершит 20 доставок на позицию. А если бы мы его не забрали, то другому подразделению пришлось бы брать своего водителя, свое сопровождение и 20 раз ездить. Поэтому лучше один раз вывезти НРК, чем машина с человеком будет ездить 20 раз. Так что приходится рисковать, чтобы потом рисковать меньше.