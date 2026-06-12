Наземные работы ГУР из пулемета уничтожают вражеских "ждунов" FPV: мощные кадры

Украинская разведка показала эксклюзивные кадры работы наземных роботизированных комплексов. Они с помощью пулемета уничтожают вражеские FPV-дроны "ждуны".

Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Как работают НРК украинской разведки на фронте?

В разведке подчеркнули, что наземные роботизированные комплексы, которыми оперируют бойцы Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины, ежедневно выполняют ряд критически важных задач на передовой.

На эксклюзивном видео,, которое выложили военные разведчики,, представлена работа НРК по доставке имущества,, боеприпасов и провизии на позиции без риска для личного состава. Также роботизированные платформы используют для эвакуации воинов, павших за Украину в бою.

Высокую эффективность демонстрируют огневые наземные дроны,, которые зачищают логистические маршруты от вражеских дроновых засад – так называемых «ждунов»,

– пояснили в ГУР.

Как работают НРК украинской разведки на фронте / Видео ГУР МО

Напомним,, ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин в эфире 24 Канала рассказывал, что наземные роботизированные комплексы к осени 2026 года должны заменить 30% людей на фронте. Таким образом, меньше людей будут рисковать своей жизнью.