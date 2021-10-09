Нуланд, которая находится под санкциями России, приедет в Москву: цель визита

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая находится под санкциями России, поедет в Москву. Там она встретится с высокопоставленными и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Визит Нуланд в Москву запланирован на 11 октября. Как рассказали в Госдепе, после этого в заместителя госсекретаря США запланирован ряд визитов в другие страны.

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Ранее о возможности визита Нуланд в Москву сообщали российские СМИ. Нуланд, скорее всего, встретится с:

заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Андреем Руденко. Первый курирует в МИД России отношения с США, а второй – все постсоветское пространство, включая Украину.

заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, который курирует от Кремля переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе.

Почему Нуланд находится под санкциями России? Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд попала в черный список России после введения персональных санкций США против России. Наложенные ограничения предусматривают запрет на въезд. Как же Нуланд попадет в Москву? Скорее всего, ей уже открыли дипломатическую визу.

После визита в Москву Нуланд отправится:

14 октября в Бейрут, Ливан. Там она встретится с ливанскими представителями гражданского общества и лидерами правительства, чтобы обсудить экономические реформы и выборы в следующем году.

15 октября в Лондон, Великобритания. Чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками из ряда глобальных вопросов.