Нуланд предупредила Россию о "болезненных санкциях"

Если Россия решится напасть на Украину, Европа и союзники могут применить разные пакеты санкций против Москвы. Они будут "очень болезненными".

США могут ввести один пакет мер, а ЕС с союзниками предпримут параллельные шаги. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Важно Россия запланировала дестабилизировать Украину изнутри, – Нуланд

США консультируются по поводу санкций

Эти шаги будут не одинаковыми, но также болезненными для России, поскольку у ЕС и США разные экономические риски. Вашингтон уже проводит консультации с партнерами и союзниками.

Мы работаем над этим около двух с половиной месяцев на всех уровнях – начиная с президента,

– заметила Нуланд.

Что этому предшествовало

Россия еще с осени стягивает войска к украинским границам. По данным Минобороны, Россия сконцентрировала около 100 тысяч войск и наступательное вооружение вблизи границ и оккупированных территорий.

Впоследствии наша разведка заявила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022, взяв Украину в "кольцо".

Запад, в частности, США сразу отреагировали на события и предупредили Москву о серьезных санкциях. Говорили даже об отключении России от системы SWIFT.

В ходе переговоров России и США в Женеве Госдеп подтвердил, что Вашингтон наложит санкции на ключевые российские учреждения. Это произойдет в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

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