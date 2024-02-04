"Добром не заканчивается": у россиян паника из-за визита Нуланд в Украину

Накануне в Украину приехала Виктория Нуланд. Ее визит в Киев вызвал панику у россиян. Говорят, что это "добром не заканчивается".

Такое заявление сделал на пропагандистском телеканале Россия-1 представитель Кремля Дмитрий Песков, передает 24 Канал. Он сетовал на визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Украину.

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Уверяет, что на ход войны не повлияет

С одной стороны Песков заявляет, что визит Нуланд "добром не заканчивается". С другой стороны – говорит, что это никак не повлияет на ход боевых действий России против Украины.

Говорящая голова уверяет, что поставки из США Украине якобы не повлияют на ход и результаты так называемой "спецоперации". Он, в традиционной пропагандистской манере, разбрасывался заявлениями о том, что это якобы лишь вредит украинцам.

Песков добавил, что США продолжают враждебно относиться к стране-агрессору. И, мол, Вашингтон провоцирует Киев продолжить конфликт. Спикер Кремля уверяет, что Москва – наготове.

Обратим внимание, что во время своего визита в Киев Виктория Нуланд озвучила собственный прогноз на ход событий в 2024 году.

Что Нуланд сказала о 2024 году

На Софиевской площади она отметила, что наше государство добьется очень больших успехов.

Я должна сказать, что я оставляю сегодня (31 января 2024 года – 24 Канал) Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа по 2024 году. Я также уверена, что несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов,

– заявила заместитель государственного секретаря США.

Виктория Нуланд также сказала, что американцы понимают и восхищаются тем чудом, которого нашему государству удалось достичь, защищая себя от столь ужасной агрессии со стороны России.

"И мы также понимаем, что случится, если вы не сможете не только выживать, но и процветать. Поэтому я абсолютно уверена, что это понимание будет обозначено и в решении Конгресса на предложение президента Байдена", – заверила Нуланд.

Она убеждена, что в Конгрессе проголосуют за выделение помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.