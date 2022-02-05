Нулевая видимость: спасатели показали метель в Карпатах и просят не идти в горы

В Карпатах 5 февраля царит зима – спасатели фиксируют метели и нулевую видимость. В то же время существует угроза схождения лавин.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что именно при таких погодных условиях приходится отправляться на помощь туристам, которые пренебрегают предостережениями и уходят в горы в непогоду.

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Следует понимать, что такое легкомыслие может привести к печальным последствиям. Берегите себя!

– отметили в ГСЧС.

Спасатели показали метель в Карпатах: смотрите видео

Снеголовинная опасность в горах

В связи со снегопадами и метелью 5 – 7 февраля на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей будет удерживаться значительная угроза схождения лавин.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили граждан о третьем уровне опасности.

Поэтому, чтобы не подвергать себя опасности, катайтесь только в пределах определенных горнолыжных трасс и путешествуйте по Карпатам ответственно,

– добавили спасатели.

Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.

Что делать во время схождения лавины / Инфографика 24 канала

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