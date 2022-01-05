В Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь

В Казахстане продолжают бурлить масштабные протесты. В Алматы и столице страны Нур-Султане отключили телефонную связь.

Ранее появилась информация, что по всей стране отключили интернет. На такой шаг пошел местный оператор "Казахтелеком".

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Отключение связи в городах произошло почти одновременно

Отключение телефонной связи произошло почти одновременно и в столице и в городе республиканского значения – около 17:00.

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