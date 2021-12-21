Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он заявил, что российская сторона Украине сейчас не передавала свои предложения.
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В то же время отметил, что Украина якобы все понимает, "как и все остальные".
На этом этапе мы не видим необходимости в их участии (Украины – 24 канал),
– подчеркнул Руденко.
По его словам, сейчас в МИД ожидают официальную реакцию от США и Организации Североатлантического договора. "Пока мы ее не получили", – сказал Руденко.
Руденко: Такие шаги приведут к эскалации
Кроме этого заместитель главы министерства сказал, что отправка военных Альянса может привести к обострению ситуации вокруг нашего государства и отношений с Западом.
"Такие шаги приведут к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в наших отношениях в целом, в частности с США", – заявил Руденко.
Россия диктует НАТО требования: что известно
- Кремль активно выступает против размещения сил НАТО в Грузии и Украине.
- Россия пригрозила Альянсу, что "ответит", если тот будет наступать. В частности в МИД начали угрожать "военно-технической альтернативой".
- В Организации Североатлантического договора уверены, что с государством-агрессором надо говорить, но Москве не позволят диктовать условия.
- Также в НАТО заявили, что не собираются идти на компромисс по безопасности Украины.
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