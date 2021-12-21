Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он заявил, что российская сторона Украине сейчас не передавала свои предложения.

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В то же время отметил, что Украина якобы все понимает, "как и все остальные".

На этом этапе мы не видим необходимости в их участии (Украины – 24 канал),

– подчеркнул Руденко.

По его словам, сейчас в МИД ожидают официальную реакцию от США и Организации Североатлантического договора. "Пока мы ее не получили", – сказал Руденко.

Напомним! Белый дом намерен ответить Кремлю относительно "гарантий безопасности". Там заявили, что срочного ответа, которого ждет Россия от США, не будет.

Руденко: Такие шаги приведут к эскалации

Кроме этого заместитель главы министерства сказал, что отправка военных Альянса может привести к обострению ситуации вокруг нашего государства и отношений с Западом.

"Такие шаги приведут к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в наших отношениях в целом, в частности с США", – заявил Руденко.

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