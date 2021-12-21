Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Він заявив, що російська сторона Україні нараз не передавала свої пропозиції.
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Водночас зауважив, що Україна нібито, все розуміє, "як і всі інші".
На цьому етапі ми не бачимо необхідності в їхній участі (України – 24 канал),
– наголосив Руденко.
За його словами, наразі у МЗС очікують на офіційну реакцію від США та Організації Північноатлантичного договору. "Поки що ми її не отримали", – сказав Руденко.
Руденко: Такі кроки призведуть до ескалації
Окрім цього заступник глави міністерства сказав, що відправлення військових Альянсу може призвести до загострення ситуації довкола нашої держави і відносин із Заходом.
"Такі кроки призведуть до подальшої ескалації ситуації довкола України і у наших відносинах загалом, зокрема із США", – заявив Руденко.
Росія диктує НАТО вимоги: що відомо
- Кремль активно виступає проти розміщення сил НАТО у Грузії та Україні.
- Росія пригрозила Альянсу, що "відповість", якщо той наступатиме. Зокрема у МЗС почали погрожувати "військово-технічною альтернативою".
- В Організації Північноатлантичного договору впевнені, що з державою-агресоркою треба говорити, але Москві не дозволять диктувати умови.
- Також в НАТО заявили, що не збираються йти на компроміс щодо безпеки України.
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