Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Він заявив, що російська сторона Україні нараз не передавала свої пропозиції.

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Водночас зауважив, що Україна нібито, все розуміє, "як і всі інші".

На цьому етапі ми не бачимо необхідності в їхній участі (України – 24 канал),

– наголосив Руденко.

За його словами, наразі у МЗС очікують на офіційну реакцію від США та Організації Північноатлантичного договору. "Поки що ми її не отримали", – сказав Руденко.

Нагадаємо! Білий дім має намір відповісти Кремлю щодо "гарантій безпеки". Там заявили, що термінової відповіді, якої чекає Росія, від США не буде.

Руденко: Такі кроки призведуть до ескалації

Окрім цього заступник глави міністерства сказав, що відправлення військових Альянсу може призвести до загострення ситуації довкола нашої держави і відносин із Заходом.

"Такі кроки призведуть до подальшої ескалації ситуації довкола України і у наших відносинах загалом, зокрема із США", – заявив Руденко.

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