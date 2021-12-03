Нужен тревожный чемодан, – военный эксперт о том, как готовиться к возможному наступлению России
Источник:24 канал
Россия запугивает мир полномасштабным вторжением в Украину. На данный момент нет веских причин для паники, но населению стоит подготовиться к разному развитию событий. В частности, сложить тревожный чемодан.
Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он назвал список вещей, которые нужно иметь.
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"Населению я бы посоветовал брать пример с США или Израиля – иметь тревожный чемодан", – заметил Жданов.
Что должно быть в тревожном чемодане:
- аптечка;
- запас продуктов длительного хранения;
- теплые вещи;
- запас питьевой воды;
- документы;
- деньги.
Также было бы неплохо, чтобы население обратилось в местные советы с требованием предоставить данные о бомбоубежищах, их готовности, оснащении и месторасположении,
– сказал Жданов.
Он вспомнил ситуацию в 2014 году. Тогда волонтеры самостоятельно восстанавливали бомбоубежища, поэтому военный эксперт не хочет, чтобы это повторилось.
Жданов о том, как населению подготовиться к вероятному нападению России: видео
Вероятное нападение России: коротко
- Американские СМИ еще в конце октября сообщали, что Россия стягивает войска к границе Украины.
- Впоследствии глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению. Мол, это произойдет зимой.
- Есть подозрения, что Россия попытается зажать Украину "в кольцо".
- Запад призывает Кремль не наступать и угрожает санкциями.