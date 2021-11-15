Нужно быть честным, – генсек НАТО не исключает полномасштабного вторжения России в Украину.

В НАТО фиксируют большое скопление российских войск у границы с Украиной. Партнеры оценивают это как возможность воплотить потенциальные агрессивные действия.

У России есть потенциальные возможности провести агрессивные действия против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он не может детально говорить о результатах разведывательных данных относительно ситуации недалеко от границы Украины. Об этом он сказал на брифинге с министром иностранных дел Украины 15 ноября.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО видит увеличение напряжения. "Мы должны быть реалистами и понимать, с какими вызовами мы сталкиваемся. Мы видим огромное увеличение военной силы на территории Украины", – подчеркнул чиновник. Он добавил, что Россия уже использовала такую ​​методику давления.

Я не хочу спекулировать, но я думаю, что нам нужно быть честными. Нам нужно думать над тем, что существуют потенциальные возможности, которые есть у России, чтобы провести потенциальные агрессивные действия против Украины,

– заявил Столтенберг.

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