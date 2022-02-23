Нужно готовиться к худшему сценарию, – Сенцов о возможном вторжении России
Никто пока не знает, приняли ли в Кремле окончательное решение по вторжению в Украину. Однако, несмотря на это, украинцы должны готовиться ко всему.
Такое мнение в эфире программы Елены Трибушной "Первые лица" высказал украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов. Он отметил, что могут быть любые прогнозы.
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Украинцы должны готовиться
"Надо готовиться к худшему сценарию. Если мы не будем готовы, то станет очень плохо, если будем – всегда можем потом отменить мобилизацию, военное положение, уменьшить напряжение, если там уменьшится", – отметил Сенцов.
Напряжение не уменьшается
В то же время, он подчеркнул, что в России напряжение не уменьшается – там готовы к вторжению. Однако, по его словам, вопрос в том, готовы ли мы к защите.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Интервью с Олегом Сенцовым в программе "Первые лица" смотрите 23 февраля в 20:00 на ютуб-странице 24 канала.
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