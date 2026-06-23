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24 Канал Новости Украины Обязательно ли проходить ВЛК для бронирования: юрист дал разъяснения
23 июня, 00:57
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Обязательно ли проходить ВВК для бронирования: юрист дал разъяснения

Анастасия Колесникова

Работники предприятий, имеющих критически важное значение, могут быть освобождены от мобилизации. Для этого им не обязательно проходить ВВК.

Об этом сообщили специалисты портала "Юристы.UA".

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Влияет ли отсутствие ВВК на бронирование?

Они пояснили, что непрохождение военно-медицинской комиссии на данный момент не влияет на возможность получить бронирование.

При оформлении через электронные сервисы система проверяет, официально ли человек трудоустроен и внесен ли он в реестр военнообязанных. Данные о прохождении медицинской комиссии при этом не учитываются.

В то же время юристы отмечают, что отдельные работодатели могут требовать прохождения ВВК в соответствии с внутренними правилами предприятия. Поэтому работникам рекомендуют оценивать каждую ситуацию индивидуально и самостоятельно решать, проходить ли медицинский осмотр.

Кому необходимо пройти ВВК?

В Житомирском ТЦК и СП напоминают , что прохождение ВВК является обязательным для определенных категорий граждан.

В частности, это касается:

  • тех, кто получил повестку или официальное направление на медосмотр от ТЦК;
  • лиц, которых ранее признавали ограниченно годными и которые после изменений в законодательстве еще не проходили повторную комиссию.

ВВК также обязательно проходят те, кто планирует служить по контракту, и военнослужащие, если требуется повторно оценить состояние здоровья (например, после ранения или болезни).

Отдельные правила действуют для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием: после завершения обучения они должны встать на воинский учет, пройти военно-врачебную комиссию в течение 60 дней и получить воинско-учетные документы.

Ранее мы писали о том, что иногда военнообязанным, имеющим действующую отсрочку или бронирование, приходят повестки на медосмотр. Юристы объясняют, что причина – в противоречиях в законодательстве: одни нормы разрешают вызовы в ТЦК для уточнения данных, другие запрещают направлять на ВВК людей с отсрочкой.

Бронирование не освобождает полностью от контактов с ТЦК – человека могут вызвать для проверки данных, но мобилизовать его не могут.

Если приходит повестка на ВВК, её можно обжаловать, в том числе через работодателя. В то же время игнорировать вызов опасно — это может создать дополнительные проблемы с учётом или бронированием.

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