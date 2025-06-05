Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь

Граждане, которых ранее признали ограниченно годными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это надо сделать до 5 июня включительно.

Но нужно ли проходить ВВК, если есть бронь, – объяснил военный юрист Михаил Лобунько, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Должны ли забронированные пройти ВВК до 5 июня

Юрист отметил, что повторную ВВК нужно пройти лицам, признанным ограниченно годными. Если не сделай этого, скорее всего, таких граждан объявят в розыск, и из-за нарушения правил воинского учета они не смогут получить бронь.

Заметим, что ранее на этот вопрос также ответил представитель Минобороны. Дмитрий Лазуткин подтвердил, что забронированным, которых до 4 мая 2024 года признали ограниченно годными, необходимо повторно пройти ВВК.

Представитель Минобороны объяснил, что военнообязанные, которые работают на критически важном предприятии, могут сменить место работы, соответственно, бронирование пропадает. Поэтому нужно пройти ВВК.

В то же время Лазуткин отметил, что повторную военно-врачебную комиссию не надо проходить людям с инвалидностью.