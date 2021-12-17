Нужно разбираться, – Шмыгаль отреагировал на доначисление "Синэво" больше миллиарда налогов

17 декабря 2021 , 22:04
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Налоговая служба Украины насчитала компании "Синэво" более 1,08 миллиардов налогов. Денис Шмыгаль заявил, что он пока не вникал в ситуацию, однако пообещал поговорить с министром финансов Сергеем Марченко.

Соответствующую информацию обнародовали в компании 16 декабря. Там заявили, что дополнительные налоги были необоснованно начислены в размере свыше 1 миллиарда гривен.

К теме Сколько бюджет-2021 недополучил от лицензий на игорный бизнес: данные Опендатабот

Компании "Синэво" насчитали больше миллиарда налогов

Компания написала в фейсбуке, что в течение сентября – ноября 2021 года налоговая служба по работе с крупными плательщиками налогов провела в компании "Синэво Украина" плановую налоговую проверку.

По результатам проверки "Синэво Украина" было необоснованно начислены дополнительные налоги в размере 1 миллиард 85 миллионов 665 тысяч 836 гривен. Налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании,
– заявили в ведомстве.

Там также добавили, что предоставили налоговой все запрошенные для проверки документы. Факт их передачи задокументировали. Заявили, что сумма дополнительного налога составляет почти 50% годового оборота компании.

Налог назвали необоснованным, безосновательным. Там заявили: "Будем обязательно оспаривать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах".

В Налоговой публично ответили на инцидент

Исполняющий главы Государственной налоговой службы Михаил Титарчук заявил, что берет ситуацию под личный контроль.

Отмечу, что ООО "СИНЭВО Украина" еще раньше пригласили к диалогу с Государственной налоговой службой Украины. С учетом документов, которые предоставило предприятие, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения,
– заявил Титарчук.

Чиновник добавил, что 20 декабря 2021 года рассмотрят возражения компании.

Шмыгаль заявил, что с инцидентом нужно разбираться

Денис Шмыгаль заявил, что не вникал в ситуацию, однако поговорит об этом с министром финансов Сергеем Марченко.

У нас в государстве отсутствует коррупционная пирамида, поэтому если возникают какие-то отдельные случаи злоупотреблений и человеческого фактора, уверяю – это отдельные случаи, в которых отдельно нужно разбираться,
– объяснил Шмыгаль.

Налоговики встретятся с представителями компании

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в телеграме: "Объективность действий налоговиков вызывает вопросы, и это лишь один из примеров негативных проявлений работы ГНС". Он заверил, что сейчас есть задание это изменить.

"В рамках парламентского контроля мы взяли этот вопрос под контроль. По моей инициативе в понедельник (речь идет о 20 декабря – 24 канал) на 10 часов назначена встреча, на которой мы вместе с представителями компании "Синэво" и новой заместительницей главы ГНС Татьяной Кириенко наработаем алгоритмы решения в соответствии с принципами законности, которые устраивают и плательщика, и государство", – заявил Гетманцев.

Совладелец Новой Почты Владимир Поперешнюк в фейсбуке написал, что они сами не раз становились жертвами произвола системы. В частности, в июне Госпродпотребслужба оштрафовала компанию на 325,85 миллионов гривен, и из-за скандала штраф отменили.

"Прийти, оштрафовать, поставить на колени бизнес любого предпринимателя им позволяют репрессивные законы, которые они сами же и принимают", – сказал Поперешнюк.

Налоговая "кошмарит" бизнес

Экс-глава Киевстара, член наблюдательного совета "Фармака" Петр Чернышев назвал налоговиков "идиотами в погонах".

"Я готов принять, что у "Синэво", возможно, не идеально ведется документооборот. (Я этого не знаю – просто догадка). Но надо иметь очень богатую фантазию (или просто быть бесконечно тупым – тут выберите сами!), чтобы предположить, что компания не имеет первичных документов почти на все свои расходы", – заявил Чернышов.

Заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что налоговая "кошмарит" бизнес.

"Правда в том, что никто не любит платить налоги. Но одно дело бороться с теневой экономикой. И бороться с преступлениями. А другое – кошмарить бизнес. И пока налоговая воспринимается бизнесом как враг честных предпринимателей", – заявил Фурса.

Он добавил, что пока налоговая не сделала ничего, чтобы бизнес передумал.

Кратко о последних новостях касаемо Налоговой

Об Ахметове, ФЛП и налоговой амнистии: эксклюзивное интервью с Гетманцевым – смотрите видео

 

Автор: Діана Квасневська