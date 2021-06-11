Представитель Луганщины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что такими действиями оккупационная власть демонстрирует свой идеологический интерес. В частности, она хочет сказать, что есть население, которое ее якобы поддерживает.

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Какие есть угрозы для молодежи

По словам Гармаша, главари боевиков не дают возможности молодежи выезжать даже в Россию, чтобы показывать массовость. В противном случае бегство детей с оккупированных территорий свидетельствовало бы о том, что действия оккупантов являются неправильными.

Думаю, здесь вопрос чисто практический – нужны рабочие руки, потому что все оттуда уезжают,

– заявил он.

Как отметил представитель Луганщины в ТКГ, одной из угроз для молодежи на оккупированных территориях является призыв на срочную службу. По его мнению, это тоже заставляет людей подумать, как избежать такого шага.

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Гармаш также отметил, что оккупационная власть создает целый комплекс проблем. Однако решить их в рамках ТКГ будет трудно.

Гармаш рассказал о блокировании боевиками выезда детей: смотрите видео

Что этому предшествовало