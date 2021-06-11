Представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів, що такими діями окупаційна влада демострує своє ідеологічне зацікавлення. Зокрема, вона хоче проказати, що є населення, яке її начебто підтримує.
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Які є загрози для молоді
За словами Гармаша, ватажки бойовиків не дають можливості молоді виїжджати навіть в Росію, щоб показувати масовість. У протилежному випадку втеча дітей з окупованих територій свідчила б про те, що дії окупантів є неправильними.
Думаю, тут питання чисто практичне – потрібні робочі руки, бо всі звідти виїжджають,
– заявив він.
Як зауважив представник Луганщини в ТКГ, однією із загроз для молоді на окупованих територіях є призов на термінову службу. На його думку, це теж змушує людей подумати, як уникнути такого кроку.
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Гармаш також зазначив, що окупаційна влада створює цілий комплекс проблем. Однак вирішити їх у рамках ТКГ буде важко.
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Що цьому передувало
- У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що російські окупанти на Донбасі змушують дітей після досягнення 14 років отримувати місцеві "паспорти", або навіть російські.
- Водночас молодь не випускають на контрольовану урядом територію України.
- За словами Олексія Резнікова, у такий спосіб Росія реагує на урядову українську програму реінтеграції молоді.