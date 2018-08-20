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NVIDIA начинает принимать предварительные заказы видеокарт GeForce RTX 2080

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NVIDIA GeForce RTX 2080
NVIDIA GeForce RTX 2080 / 3dnews

После выступления на конференции SIGGRAPH 2018, где компания NVIDIA представила профессиональные ускорители линейки Quadro RTX. Кроме того, представители чипмейкера начали подогревать внимание геймеров ПК-энтузиастов к GeForce Gaming Celebration, которое состоится уже сегодня, 20 августа. На нем, NVIDIA может анонсировать новое поколение игровых карт GeForce, которые войдут в новую серию .

Об этом сообщает VideoCardz.

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По информации шведского веб-издания Nordic Hardware, в этот же день партнеры NVIDIA начнут принимать предварительные заказы на первого представителя новой линейки видеокарт –  GeForce RTX 2080. Как удалось выяснить журналистам, этот видеоускоритель будет доступен в местной рознице по цене 760 –  870 долларов (около), что поставит его на место между GeForce GTX 1080 GTX 1080 Ti.

NVIDIA представила відеокарти лінійки Quadro RTX

NVIDIA представила видеокарты линейки Quadro RTX

Также сообщается об ограниченном количестве тестовых образцов новой видеокарты. Представители прессы, присутствовавшие на GeForce Gaming Celebration, получат собственные экземпляры GeForce RTX 2080 уже сегодня, а полноценные обзоры новинки, судя по всему, выйдут ближе к концу месяца.

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Теги: Техно Гаджеты NVIDIA
Источник: 24 Канал
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