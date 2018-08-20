NVIDIA начинает принимать предварительные заказы видеокарт GeForce RTX 2080

После выступления на конференции SIGGRAPH 2018, где компания NVIDIA представила профессиональные ускорители линейки Quadro RTX. Кроме того, представители чипмейкера начали подогревать внимание геймеров ПК-энтузиастов к GeForce Gaming Celebration, которое состоится уже сегодня, 20 августа. На нем, NVIDIA может анонсировать новое поколение игровых карт GeForce, которые войдут в новую серию .

Об этом сообщает VideoCardz.

Читайте также: Компания ARM готовит процессор, который посоревнуется с решениями от Intel

По информации шведского веб-издания Nordic Hardware, в этот же день партнеры NVIDIA начнут принимать предварительные заказы на первого представителя новой линейки видеокарт – GeForce RTX 2080. Как удалось выяснить журналистам, этот видеоускоритель будет доступен в местной рознице по цене 760 – 870 долларов (около), что поставит его на место между GeForce GTX 1080 GTX 1080 Ti.

NVIDIA представила видеокарты линейки Quadro RTX

Также сообщается об ограниченном количестве тестовых образцов новой видеокарты. Представители прессы, присутствовавшие на GeForce Gaming Celebration, получат собственные экземпляры GeForce RTX 2080 уже сегодня, а полноценные обзоры новинки, судя по всему, выйдут ближе к концу месяца.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно