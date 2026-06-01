Часы из морских глубин: что известно о находке

История началась с того, что дайвер во время погружения у берегов острова Сен-Мартен нашел на морском дне устройство, которое внешне напоминало смарт-часы. Как выяснилось позже, находка оказалась не просто потерянным аксессуаром, а прототипом будущего флагмана Google, который еще даже не анонсировали официально. Об этом событии сообщило издание Android Authority.

Фотографии загадочного устройства опубликовал в социальной сети X основатель известной игровой студии Gearbox, создавшей серию Borderlands, Рэнди Питчфорд. По его словам, часы нашел его друг во время подводного плавания. На задней панели гаджета четко видны надписи "Google" и "Pixel Watch 5", что фактически подтверждает подлинность устройства.

Это была одна из самых странных находок, которую только можно представить в океане,

– прокомментировал ситуацию Рэнди Питчфорд.

Интересно, что несмотря на пребывание в соленой воде, часы сохранили определенную работоспособность. Рэнди Питчфорд отметил, что устройство все еще показывало правильное время в режиме низкого энергопотребления, хотя основной аккумулятор был разряжен. Это кажется удивительным, учитывая агрессивную среду, в которой находился гаджет.



Якобы Pixel Watch 5 / Фото Рэнди Питчфорда / Коллаж 24 Канала

Технические детали и дизайн

Снимки задней панели 45-миллиметровой версии часов раскрывают много подробностей о будущей новинке. Кроме названия модели, на корпусе указан перечень сенсоров, среди которых: датчик SpO2 для измерения уровня кислорода в крови, EDA-сенсор (электрическая активность кожи), датчик температуры кожи, пульсометр и датчик сердцебиения. Также на корпусе есть упоминание о поддержке технологии UWB (сверхширокополосная связь) и стандарте защиты от воды и пыли IP68.

Дизайн новинки во многом повторяет узнаваемые черты предыдущих моделей линейки: круглый стеклянный экран и лаконичный корпус. Несмотря на то, что Pixel Watch 4 вышел только в октябре прошлого года, найденный прототип выглядит как завершенный продукт, готовый к массовому производству. Издание 9to5Google замечает, что на фото Питчфорда видно его собственное отражение, что добавляет снимкам достоверности и отвергает сомнения относительно использования графических редакторов.

Pixel Watch 5 четко напечатано на нижней части часов, что не оставляет сомнений в их происхождении,

– заявил автор издания 9to5Google Бен Шун.

Контекст ситуации

Обычно компании постоянно тестируют свои новые разработки в реальных условиях, однако такие "полевые испытания" редко заканчиваются на дне океана. Этот случай заставляет задуматься о том, как Google контролирует свои прототипы. Хотя утечки рендеров или технических спецификаций является обычным делом, физическая находка устройства, который еще не существует официально, – событие уникальное.

Стоит отметить, что для Google это уже не впервые. Ранее кто-то из ее работников забывал невыпущенное устройство в баре, а другой оставил документы с чертежами на остановке общественного транспорта. Учитывая эти и другие случаи, многие начали предполагать, что компания делает это намеренно, чтобы подогревать интерес к своим продуктам, поскольку после этого об этом пишут практически все СМИ, особенно технологические.

В последние годы таких случаев не было. Поэтому или компания стала осторожнее, или просто в какой-то момент решила, что этот трюк себя исчерпал. Как видим теперь, все снова пошло наперекосяк.

Все закончилось хорошо

Несмотря на драматичность ситуации, история получила неожиданное завершение. Позже Рэнди Питчфорд обновил информацию, заявив, что благодаря силе интернета удалось найти владельца часов. Сейчас уже организовали процесс возврата устройства.

Но этот случай останется в истории технологий как один из самых сюрреалистических примеров того, как секретные разработки попадают в публичное пространство.

Когда мы увидим Pixel Watch 5

Ожидается, что Pixel Watch 5 официально представят позже в этом году – возможно, вместе со смартфонами летом. Главной технической новинкой должен стать чип Snapdragon Wear Elite от компании Qualcomm. Google уже намекала, что этот процессор откроет новые возможности для Wear OS, в частности значительно улучшит производительность, время автономной работы и интеграцию с расширенными функциями искусственного интеллекта под названием Gemini Intelligence.