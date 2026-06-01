Годинник з морських глибин: що відомо про знахідку

Історія розпочалася з того, що дайвер під час занурення біля берегів острова Сен-Мартен знайшов на морському дні пристрій, який зовні нагадував смарт-годинник. Як з'ясувалося пізніше, знахідка виявилася не просто втраченим аксесуаром, а прототипом майбутнього флагмана Google, який ще навіть не анонсували офіційно. Про цю подію повідомило видання Android Authority.

Фотографії загадкового пристрою опублікував у соціальній мережі X засновник відомої ігрової студії Gearbox, що створила серію Borderlands, Ренді Пітчфорд. За його словами, годинник знайшов його друг під час підводного плавання. На задній панелі гаджета чітко видно написи "Google" та "Pixel Watch 5", що фактично підтверджує автентичність пристрою.

Це була одна з найдивніших знахідок, яку тільки можна уявити в океані,

– прокоментував ситуацію Ренді Пітчфорд.

Цікаво, що попри перебування в солоній воді, годинник зберіг певну працездатність. Ренді Пітчфорд зазначив, що пристрій усе ще показував правильний час у режимі низького енергоспоживання, хоча основний акумулятор був розряджений. Це видається дивовижним з огляду на агресивне середовище, у якому перебував гаджет.



Нібито Pixel Watch 5 / Фото Ренді Пітчфорда / Колаж 24 Каналу

Технічні деталі та дизайн

Знімки задньої панелі 45-міліметрової версії годинника розкривають багато подробиць про майбутню новинку. Крім назви моделі, на корпусі вказано перелік сенсорів, серед яких: датчик SpO2 для вимірювання рівня кисню в крові, EDA-сенсор (електрична активність шкіри), датчик температури шкіри, пульсометр і датчик серцебиття. Також на корпусі є згадка про підтримку технології UWB (надширокосмуговий зв'язок) та стандарт захисту від води й пилу IP68.

Дизайн новинки багато в чому повторює впізнавані риси попередніх моделей лінійки: круглий скляний екран та лаконічний корпус. Попри те, що Pixel Watch 4 вийшов лише в жовтні минулого року, знайдений прототип виглядає як завершений продукт, готовий до масового виробництва. Видання 9to5Google зауважує, що на фото Пітчфорда видно його власне відображення, що додає знімкам достовірності та відкидає сумніви щодо використання графічних редакторів.

Pixel Watch 5 чітко надруковано на нижній частині годинника, що не залишає сумнівів у його походженні,

– заявив автор видання 9to5Google Бен Шун.

Контекст ситуації

Зазвичай компанії постійно тестують свої нові розробки в реальних умовах, проте такі "польові випробування" рідко закінчуються на дні океану. Цей випадок змушує задуматися про те, як Google контролює свої прототипи. Хоча витоки рендерів чи технічних специфікацій є звичною справою, фізична знахідка пристрою, який ще не існує офіційно, – подія унікальна.

Варто зазначити, що для Google це вже не вперше. Раніше хтось із її працівників забував невипущений пристрій у барі, а інший залишив документи з кресленнями на зупинці громадського транспорту. З огляду на ці та інші випадки, багато хто почав припускати, що компанія робить це навмисно, щоб підігрівати інтерес до своїх продуктів, оскільки після цього про це пишуть практично всі ЗМІ, особливо технологічні.

Останніми роками таких випадків не було. Тож або компанія стала обережнішою, або просто в якийсь момент вирішила, що цей трюк себе вичерпав. Як бачимо тепер, усе знову пішло шкереберть.

Все скінчилося добре

Попри драматичність ситуації, історія отримала несподіване завершення. Пізніше Ренді Пітчфорд оновив інформацію, заявивши, що завдяки силі інтернету вдалося знайти власника годинника. Наразі вже організували процес повернення пристрою.

Але цей випадок залишиться в історії технологій як один із найбільш сюрреалістичних прикладів того, як секретні розробки потрапляють у публічний простір.

Коли ми побачимо Pixel Watch 5

Очікують, що Pixel Watch 5 офіційно представлять пізніше цього року – можливо, разом зі смартфонами влітку. Головною технічною новинкою має стати чип Snapdragon Wear Elite від компанії Qualcomm. Google уже натякала, що цей процесор відкриє нові можливості для Wear OS, зокрема значно покращить продуктивність, час автономної роботи та інтеграцію з розширеними функціями штучного інтелекту під назвою Gemini Intelligence.