Следующий "Рамштайн" будет авиационным, нынешний – бронетанковый, – ОП

Нынешнее заседание Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне создаст новую реальность и неофициально может называться бронетанковым.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона. По его словам, сейчас уже сформирована коалиция. государств, готовых предоставить Украине танки.

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По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн" создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном",

– сказал Сибига.

Он отметил, что есть определенные формальности, "должна быть определенная политическая воля", но все же убежден, что ключевые игроки, от которых зависит решение, имеют четкое понимание, почему важна передача танков.

"Сомнений нет, – они у нас будут", – резюмировал советник.

Следующий "Рамштайн" будет авиационный

По мнению Сибиги, сейчас практически наступил этап, когда снимается табу на поставку вооружений для Украины, в том числе танков, тяжелой бронетехники.

И мы тоже очень надеемся. И сегодня Президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационным,

– добавил заместитель главы ОП.

По его словам, международные партнеры понимают, что инвестиции в безопасность Украины теперь предусматривают мир и окончание войны и являются инвестициями в безопасность Европейского континента.

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В то же время, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк все же несколько резче отреагировал на "формальности", а скорее нерешительность некоторых государств. Он призвал принимать решение побыстрее.

Послесловие к глобальной нерешительности. Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет никакого варианта окончить войну, кроме поражения России,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что сегодняшняя нерешительность убивает больше наших людей.

Главное о результатах встречи "Рамштайн"

Германия продолжает тормозить процесс передачи Украине танков Leopard.

5 стран заявили, что готовы передать нашему государству эти танки. Однако они пока ждут окончательного решения вопросов с Берлином.

В то же время, немецкий производитель оружия заявил, что в любом случае не сможет предоставить танки Leopard Украине раньше 2024 года.

Великобритания уже приняла решение о передаче эскадрильи танков Challenger 2, однако этого, к сожалению, недостаточно.

Во время нового "Рамштайна" Украина предложила создать так называемую "танковую коалицию". Украине в первую очередь нужно больше танков Leopard 2. Они находятся на вооружении Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии и Швеции.