Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. По его словам, в Украине сложилось мнение о том, что россияне одобряют политику Путина, но это не совсем так.

Смотрите также Сейчас мы за год-два до 1917-го, – политтехнолог из России о возможной революции

Репрессии в России

Он рассказал, что сегодня в отношении обычных россиян применяются репрессии, напоминающие сталинские времена. В качестве примера привел законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию участников так называемой специальной военной операции.

Аббас Галлямов о внутренней кухне Кремля: смотреть видео

Галлямов добавил, что сегодня в России царит атмосфера сталинского тоталитаризма. Почти отсутствуют публичные критики режима и многие воспринимают это всеобщее молчание за согласие. Но, по его словам, всем революциям предшествовало "всеобщее молчание", после которого народ взрывался и проливалась кровь.

Человека могут посадить за мелочь

Галлямов привел пример российского оппозиционного политика Ильи Яшина. Он рассказал, что с ним в камере сидит мужчина, которого будут судить за частный разговор.

"В телефонном разговоре со своим другом он сказал, что все это "ерунда", никаких нацистов там нет, война не праведная – то есть высказался, как любой нормальный человек. Но телефон был на прослушивании. Статья, по которой его хотят закрыть, требует публичности высказывание, а это было высказывание личное. Прокуратура нашла "потерпевшего" – сотрудника ФСБ, который все это слушал", – рассказал Аббас Галлямов.

Репрессии в России: что известно