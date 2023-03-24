Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політтехнолог і політолог Аббас Галлямов. За його словами, в Україні склалась думка про те, що росіяни схвалюють політику Путіна, але це не зовсім так.

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Репресії в Росії

Він розповів, що сьогодні щодо звичайних росіян застосовуються репресії, які нагадують сталінські часи. Як приклад, навів законопроєкт про кримінальну відповідальність за дискредитацію учасників так званої спеціальної військової операції.

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Галлямов додав, що сьогодні в Росії панує атмосфера сталінського тоталітаризму. Майже відсутні публічні критики режиму і багато хто сприймає це загальне мовчання за згоду. Але, за його словами, усім революціям передувало "загальне мовчання", після якого народ вибухав і проливалась кров.

Людину можуть посадити за дрібницю

Галлямов навів приклад російського опозиційного політика Іллі Яшина. Той розповів, що з ним в камері сидить чоловік, якого судитимуть за приватну розмову.

"В телефонній розмові зі своїм другом він сказав, що все це "єрунда", ніяких нацистів там немає, війна не праведна – тобто висловився, як будь-яка нормальна людина. Але телефон був на прослуховуванні. Стаття, за якою його хочуть закрити, вимагає публічності висловлювання, а це було висловлювання приватне. Прокуратура знайшла "потерпілого" – співробітника ФСБ, який все це слухав", – розповів Аббас Галлямов.

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