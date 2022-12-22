Телефоны жертв использовали сразу после убийства: в NYT назвали десантников, убивавших в Буче

Журналисты установили более 20 бойцов российского 234 полка, которые убивали украинцев в Буче. Речь идет о десятках мирных людей, которых россияне убили на улице Яблонской в марте 2022 года.

Издание проанализировало базу данных всех звонков и сообщений, совершенных из района Бучи в Россию или российские номера. Эти данные предоставили украинские власти. Также издание собирало у родных номера телефонов погибших в то время в Буче и проверяло, есть ли эти номера в базе.

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Какие оккупанты убили мирных украинцев в Буче

Журналисты проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как 234-е десантное подразделение России убило десятки человек в Буче.

Российские солдаты регулярно использовали телефоны жертв для звонков в Россию, часто спустя всего несколько часов после их убийства,

– сообщило издание.

По данным журналистов, оккупанты могли звонить из номеров некоторых жертв почти сразу после убийства.

Более того, издание заявило, что:

они побеседовали с оккупантами и их родственниками и двое из которых подтвердили, что они были в 234 полку и служили в Буче;

русские оккупанты подтвердили, что руководил операциями полка полковник Артем Городилов.

Кроме того, есть русская символика на танках, которую они хотели скрыть, оставленные российские документы и даже личные записи россиян.



Символика кафиров в Буче / Скриншот с видео

В общей сложности, издание установило 22 российских захватчиков 234 полка, которые звонили по телефону из номеров жертв в Буче.



Россияне, которые звонили по телефону из убитых украинцев в Буче / Скриншот с видео

Также издание идентифицировало тела 36 жертв врагов и опубликовало карту, где показаны места обнаружения тел украинцев на улице Яблонской.



Места обнаружения тел /Скриншот с видео



Убитые россиянами украинцы / Скриншот с видео

Следует отметить, что именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию Офис Генпрокурора подозревает в зверствах в Буче. А 234-й полк входит в ее состав.

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