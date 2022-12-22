Телефоны жертв использовали сразу после убийства: в NYT назвали десантников, убивавших в Буче
Источник:The New York Times
Журналисты установили более 20 бойцов российского 234 полка, которые убивали украинцев в Буче. Речь идет о десятках мирных людей, которых россияне убили на улице Яблонской в марте 2022 года.
Издание проанализировало базу данных всех звонков и сообщений, совершенных из района Бучи в Россию или российские номера. Эти данные предоставили украинские власти. Также издание собирало у родных номера телефонов погибших в то время в Буче и проверяло, есть ли эти номера в базе.
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Какие оккупанты убили мирных украинцев в Буче
Журналисты проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как 234-е десантное подразделение России убило десятки человек в Буче.
Российские солдаты регулярно использовали телефоны жертв для звонков в Россию, часто спустя всего несколько часов после их убийства,
– сообщило издание.
По данным журналистов, оккупанты могли звонить из номеров некоторых жертв почти сразу после убийства.
Более того, издание заявило, что:
- они побеседовали с оккупантами и их родственниками и двое из которых подтвердили, что они были в 234 полку и служили в Буче;
- русские оккупанты подтвердили, что руководил операциями полка полковник Артем Городилов.
Кроме того, есть русская символика на танках, которую они хотели скрыть, оставленные российские документы и даже личные записи россиян.
Символика кафиров в Буче / Скриншот с видео
В общей сложности, издание установило 22 российских захватчиков 234 полка, которые звонили по телефону из номеров жертв в Буче.
Россияне, которые звонили по телефону из убитых украинцев в Буче / Скриншот с видео
Также издание идентифицировало тела 36 жертв врагов и опубликовало карту, где показаны места обнаружения тел украинцев на улице Яблонской.
Места обнаружения тел /Скриншот с видео
Убитые россиянами украинцы / Скриншот с видео
Следует отметить, что именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию Офис Генпрокурора подозревает в зверствах в Буче. А 234-й полк входит в ее состав.
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Зверства россиян в Буче
- Российские захватчики за 33 дня оккупации – с 27 февраля по 31 марта – убили там не менее 461 человека. После деоккупации весь мир ужаснулся преступлениям россиян – они издевались над местным населением, пытали и насиловали людей.
- По данным МВД Украины, в районе Бучи погибли не менее 1137 человек. Относительно многих из них нет точной даты или обстоятельств смерти, многие могилы – безымянные. Украина расследует тогдашние преступления оккупантов.
- 6 декабря СБУ идентифицировала временно исполняющего обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России, который расстрелял мирного жителя в Бучанском районе.
- По данным СБУ, россиянин во время оккупации Гавронщины остановил посреди улицы местного жителя, который не был вооружен. Затем ударил его прикладом автомата в лицо, а затем застрелил.