Сообщение о бомбе на самолете с Протасевичем поступило из Швейцарии, – Лукашенко

Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Он заявил, что сообщение о заминировании поступило якобы от Швейцарии.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси сказал 26 мая во время встречи с парламентариями. Он убежден, что действовал в рамках законодательства.

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Диктатор заявил, что действовал законно, якобы защищая людей по всем международным правилам. По его словам, о взрывчатке на борту сообщила Швейцария.

При этом, еще до недавнего времени режим Лукашенко делал другие заявления. Там связывали инцидент с боевиками движения ХАМАС.

Впрочем, после того, как палестинцы опровергли свою причастность и выразили возмущение, пришлось менять риторику.

Лукашенко также отметил, что экипаж самолета якобы советовался с руководством компании и аэропортом в Вильнюсе. Наконец, приняли решение о посадке в Минске.

"3 человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ", – подчеркнул он.

Политик заверил, что истребитель МиГ-29 не заставлял лайнер совершать посадку. И оправдал свои действия еще и рядом "минирований" в стране с IP-адресов Польши.

"Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Дальше – возьмутся за Россию", – убежден диктатор.

Лукашенко вспомнил об Украине

В своем обращении самопровозглашенный президент Беларуси вспомнил и об Украине. А именно – о сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

Не нравится летать через безопасную Беларусь – летайте там, где угробили 300 человек,

– цинично заявил диктатор.

Заметим, что в феврале Нидерланды обнародовали результаты независимого расследования о катастрофе. Там подтвердили, что вины Украины в ней нет.

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