Европейские лидеры посетят Китай: политический аналитик из США предположил, о чем будет разговор

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Китай 5-7 апреля. Глава Еврокомиссии убеждена, что Китай хочет установить миропорядок, в центре которого будет Пекин.

Но Европа сейчас пытается объяснить Си Цзиньпину, что не стоит идти против Запада. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан.

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"Если создаются блоки, вся Европа должна войти во второй – западный блок. Очень плохо будет Китаю. Да и Европе будет плохо", – заявил он.

По его мнению, европейские политики пытаются донести "новому китайскому императору", что не следует создавать блоки.

Мы сможем работать вместе по многим вопросам. Не нужно обязательно пытаться быть "вторым полюсом", не нужно шантажировать, что ты, например, начнешь войну через 3 или 4, или 2 года. Все равно ты проигрываешь,

– сказал Чибухчан.

По его словам, все из-за того, что это приведет к значительным последствиям.

"В Тайвань зайти не так легко будет, почти невозможно. Если бы было возможно, они бы уже зашли", – рассказал он.

Политический аналитик считает, что Запад пытается объяснить очень много вопросов президенту КНР. Мол, не стоит идти "против ветра", а следует договариваться и просто помочь восстановить миропорядок.

Китаю нельзя изолироваться

Он уверен, что сейчас Запад правильно делает, что не дает Си Цзиньпину изолироваться. И это, по его мнению, очень важный момент.

Политический аналитик добавил, что заметил политику Запада, в частности, месседж президента США Джо Байдена, который хотел поговорить с Си Цзиньпинем по телефону.

"Именно этот я заметил месседж, что "давайте не дать Китаю изолироваться, ведь изолированный Китай будет гораздо опаснее", – подчеркнул Чибухчян.

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Вопросы репутации

Он отметил, что КНР может стать более агрессивной.

Если, не дай Бог, контрнаступление провалится, то риторика Китая и поведение на 180% изменится,

– предположил политический аналитик.

Мол, тогда Китай будет угрожать, что будет передавать России много оружия.

"Сейчас предоставление оружия не только не сможет привести… во-первых, в краткосрочной перспективе невозможно передать столько оружия, научиться на этом оружии и т.д. Несмотря на то, что китайцы копируют все прекрасно. Непонятно, насколько их оружие более качественное, чем российское", – рассказал Армен Чибухчан.

По его словам, китайское оружие – это преимущественно старое модернизированное советское оружие, поэтому были созданы его китайские аналоги.

И Китай тоже боится, когда видит качество западного оружия. Они понимают, что оружие, которое они предоставят, может сильно "затеряться" в рейтинге,

– подчеркнул он.

И тогда, убежден Чибухчан, если это оружие будет так же уничтожаться как и российское, то понятно, что никто не захочет его покупать у Китая.

"Здесь репутационный вопрос. Так что, Китай будет ждать, чтобы Россия "выстояла", – сказал он.

Все решится на поле боя

Журналист из США считает, что именно поэтому Си Цзиньпин и сказал Владимиру Путину, что надо "держаться".

"Типа: "Держись, тебе нужно выстоять. Если выстоишь, там, может, что-то будет. Если нет – тогда нужно договариваться с Западом", – рассказал он.

Политический аналитик добавил, что нужно ждать контрнаступления ВСУ, ведь сейчас все будет решаться на поле боя.

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