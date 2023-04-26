Китай отправит специального представителя в Украину после разговора Си и Зеленского

В среду, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. После этого разговора Пекин заявил, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что Пекин четкий и последовательный в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной и стратегическое партнерство.

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Детали разговора Зеленского с Си Цзиньпином

"Китай отправит специального представителя китайского правительства по вопросам Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по поводу политического урегулирования кризиса в Украине", – заявила представительница.

Она также подчеркнула, что "в украинском кризисе Китай всегда стоит на стороне мира, а основная позиция состоит в содействии мирным переговорам".

"Китай не создал украинский кризис и не является стороной кризиса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию для собственной выгоды", – сказала Хуа Чуньин.

В МИД Китая не уточнили, достигли ли стороны каких-либо конкретных договоренностей. Однако, по словам спикера, Китай будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь "по мере своих возможностей".

Кто возглавит китайскую делегацию в Украине

Как пишет CNN, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит делегацию, которая приедет в Украину для урегулирования "кризиса".

В китайском МИД утверждают, что в планах Ли Хуэй посетить не только Украину, но и ряд других стран для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам "политического урегулирования конфликта".

Китай выступает за мирные переговоры

, что Ли занимал должность посла Китая в России с 2009 по 2019 год. В 2019 году российский диктатор Путин наградил Ли Орденом Дружбы.

Си Цзиньпин заявил, что "Пекин готов сотрудничать с Киевом" вне зависимости от международной ситуации. Он сказал, что в войне России и Украины Китай находится "на стороне света".

"Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня", – сказал Си.

При этом он призвал Зеленского содействовать мирным переговорам с Россией.

, что 26 апреля глава государства сообщил о разговоре с Си Цзиньпином. Он отметил, что общался с Си долго. Президент Украины верит, что этот диалог будет толчком для развития двусторонних отношений.