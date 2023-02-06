Доклад разведки, оружие и кадровые вопросы: Зеленский провел очередное заседание Ставки
Источник:ОП
В понедельник, 6 февраля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные доложили о ситуации на фронте
Об этом рассказали на сайте Офиса Президента. Руководители Вооруженных Сил и командующие войсками оперативных направлений обсудили ситуацию на поле боя.
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"Отдельное внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", – отметили в ОП.
Другие темы заседания
Разведка доложила президенту и военным о ближайших планах россиян. Кроме этого, на заседании обсудили кадровые вопросы, касающиеся должностей глав областных военных администраций в ряде регионов.
В заседании приняли участие:
- руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный;
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
"Также были командующие родами войск и оперативными направлениями. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов", – добавили в ОП.
Что происходит на фронте 6 февраля
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враги наступают на пяти направлениях – на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.
- Украинские военные рассказали, что оккупанты не имеют координации и взаимодействия вблизи Бахмута.
- Защитникам удается отбивать атаки. Кроме того, Сил обороны Украины ударили по пункту управления и восьми районах сосредоточения живой силы.