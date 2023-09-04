Политический эксперт Алексей Голобуцкий поделился предположениями из 24 Каналом, о чем смогут договориться главы двух стран. Отметим, что на встрече Эрдогана и Путина произошел конфуз.

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Компромиссная граница

Возможно, президенту Турции удастся договориться с диктатором о частичном и временном налаживании зерновой сделке. Как отметил политический эксперт, для этого предстоит сделать шаги в сторону России. Страна-террорист поставила несколько ультиматумов, после выполнения которых готова рассматривать возобновление зерновой сделки.

Путин требует возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса. Кроме того, оккупанты требуют разблокировать и снова подсоединить к системе SWIFT основной сельскохозяйственный банк России.

Обратите внимание! 24 февраля 2022 года в день российского вторжения в Украину Тольяттиазот остановил транзит аммиака по трубопроводу. 30 мая было сообщено о повреждении ветви аммиакопровода в Бахмутском районе.

"Эти и другие шаги возможны. Мы должны понимать, что единолично сделать это Эрдоган не может. Об этом нужно договариваться с одной стороны с ООН, а с другой – со странами Запада", – сказал Голобуцкий.

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Политический эксперт отметил, что возможно начались определенные движения в этом направлении, ведь накануне встречались турецкие и французские представители. Не исключено, что достигли определенной границы компромиссов, на которую готов пойти Запад по продлению зерновой сделки.

Важно! В последний раз Путин и Эрдоган встречались 13 октября 2022 года. Это произошло в Астане во время международного форума Совещание по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии.

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