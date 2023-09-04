Політичний експерт Олексій Голобуцький поділився припущеннями з 24 Каналом, про що зможуть домовитися глави двох держав. Зазначимо, що на зустрічі Ердогана і Путіна стався конфуз.

Дивіться також Чому Путін хоче повернутися до зернової угоди: політолог сказав, чого боїться диктатор

Компромісний кордон

Можливо, президенту Туреччини вдасться домовитися з диктатором про часткове й тимчасове налагодження зернової угоди. Як зазначив політичний експерт, для цього треба буде зробити кроки у бік Росії. Країна-терористка поставила кілька ультиматумів, після виконання яких готова розглядати відновлення зернової угоди.

Путін вимагає відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса. Крім того, окупанти вимагають розблокувати й знову під'єднати до системи SWIFT основний сільськогосподарський банк Росії.

Зверніть увагу! 24 лютого 2022 року в день російського вторгнення в Україну Тольяттіазот зупинив транзит аміаку через трубопровід. 30 травня було повідомлено про пошкодження гілки аміакопроводу в Бахмутському районі.

"Ці та інші кроки можливі. Ми повинні розуміти, що одноосібно зробити це Ердоган не може. Про це потрібно домовлятися з одного боку з ООН, а з іншого – з країнами Заходу", – сказав Голобуцький.

Якими буду результати перемовин між президентами Туреччини й Росії: дивіться відео

Політичний експерт зазначив, що, можливо, почалися певні рухи в цьому напрямку, адже напередодні зустрічалися турецькі й французькі представники. Не виключено, що досягли певного кордону компромісів, на який готовий піти Захід щодо продовження зернової угоди.

Важливо! Востаннє Путін та Ердоган зустрічалися 13 жовтня 2022 року. Це сталося в Астані під час міжнародного форуму Нарада зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії.

Зустріч Ердогана й Путіна: останні новини