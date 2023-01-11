Не только обмен пленными: о чем могли говорить омбудсманы Украины и России

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в ночь с 10 на 11 января провел переговоры с российским омбудсманом Татьяной Москальковой в Анкаре. Издание Sky News пишет, что вроде бы удалось договориться об обмене 40 военнопленных.

Финальное решение в обменах не принимают омбудсманы. Об этом для 24 Канала сказал политолог Андрей Вигиринский.

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"Обычно, когда говорили в вопросах обмена и правового и других видов обеспечения лиц, находящихся в России или на территории Украины под следствием или в плену, то говорили о треке, который обеспечивает своей деятельностью Главное управление разведки", – отметил Вигиринский.

Он добавил, что глава ГУР Кирилл Буданов имеет отдельные полномочия, связанные с переговорами с Россией по организации обмена и юридической очистки. То есть создана отдельная комиссия, которая готовила из каждого частного случая письма, чтобы юридически очистить и провести обмен.

За что могут отвечать омбудсманы

Политолог отметил, что по состоянию на сегодняшний день видим – происходит непосредственная очная коммуникация на уровне омбудсманов, которые должны обеспечивать соблюдение прав человека. По словам Вигиринского, у них должен быть высокий уровень ответственности.

В рамках этого трека, скорее всего, обсуждают вопросы не только обмена, но и условий, в которых находятся люди. Можем упомянуть несколько случаев, когда украинский омбудсман инициировал или хотел возможность проведения проверки мест, где содержатся украинские военнопленные. То же самое озвучивала и Москалькова, – рассказал политолог.

Эксперт сказал, что надлежащее содержание, юридическая и медицинская помощь – это совокупность прав, которые должен иметь человек с ограниченной волей. Это гуманитарный блок, находящийся в плоскости ООН.

"Однако никто не отменяет участие ГУР МО, утвержденного на уровне Кабмина, в процедуре обмена лиц, поэтому два омбудсмана будут обеспечивать выполнение обязанностей с правами на защиту, медицинским обеспечением. Финальное слово будет за другими службами", –отметил Вигиринский.

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Политические решения

Эксперт рассказал, что есть и другая ситуация, связанная с политикой в отношении отдельных военнопленных. То есть в отношении отдельных лиц решения могут не приниматься из-за принадлежности к разным военным формированиям.

"Россияне считают, что кто-то стоит "дороже" и их можно обменять на кого-то другого. Также украинская сторона понимает важность и значение вагнеровцев, которых любит российское военное и политическое командование", – добавил политолог.