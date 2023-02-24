О чем молчит пропаганда: 24 Канал запустил новый проект для разоблачения лжи оккупантов
Белорусское оппозиционное издание вместе с 24 Каналом запустили проект "О чем молчит пропаганда". В нем будут рассказывать о военных преступлениях и зверствах россиян, которые пропагандисты старательно скрывают.
Видеопроект на YouTube стартовал 23 февраля. Его создало независимое СМИ Zerkalo.io и 24 Канал в партнерстве с EU NEIGHBOURS east и EUvsDisinfo.
Важно Как Россия дезинформировала мир в течение года после полномасштабного вторжения в Украину
Разоблачение мифов российской пропаганды
Цель проекта – донести достоверную информацию и новости о войне в Украине до русскоязычной аудитории в Беларуси, Молдове, Украине и других странах Восточного партнерства.
В выпусках будут поднимать важные новости и темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой. Кроме того, будут разоблачать мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве этих стран.
Россия целенаправленно обстреливает гражданские объекты
Первый эпизод уже опубликовали на ютуб-канале. Он называется "Вот как Россия убивает мирных жителей в Украине". Есть множество доказательств, что оккупанты не поражают военные объекты высокоточным оружием, а целенаправленно уничтожают энергетическую инфраструктуру, жилые дома и другие гражданские объекты.
- В частности, в видео упомянули об обстреле драмтеатра в Мариуполе, во время которого погибли сотни людей. Захватчики сбросили на него авиабомбу, хотя хорошо знали, что там прячутся гражданские. При этом пропагандисты цинично лгут, мол, театр подорвали украинцы.
- Другой пример – обстрел вокзала в Краматорске, когда мирные люди ждали эвакуации. Очевидно, что россияне намеренно выбрали такое время, потому что перед тем в российских телеграм-каналах распространяли информацию, что людям следует держаться подальше от железной дороги.
Также в эпизоде упомянули об обстреле ТЦ в Кременчуге и многоэтажке в Днепре.
Смотрите первый эпизод проекта: видео
Пропаганда хочет перевести на Киев вину
Дело в том, что российская дезинформация в странах Восточного партнерства с 24 февраля полностью сфокусировалась на теме войны.
Пропаганда пытается оправдать войну и скрыть свои преступления. Кремль делает это, чтобы ослабить позицию Украины, переложить на Киев вину за развязывание войны и дискредитировать ЕС и НАТО.