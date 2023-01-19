Запасы оружия ощутимо прорежены, Путин ставит на длительную войну, – аналитик

Кремль сейчас пытается показать своим гражданам, что участие в войне против России принимает вся Европа и Запад. Путин хочет привлечь больше мобилизованных, чтобы затянуть войну в Украине.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. Он считает, что Путин сейчас делает ставку на длительную войну на истощение.

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По его словам, россияне понимают, что их запасы вооружения, в том числе артиллерия и танки, были значительно "прорежены" на протяжении 2022 года.

Сегодня "затыкать все дыры" на фронте Россия планирует как раз массовым привлечением мобилизованных. Поэтому мобилизация будет продолжаться не только в течение следующих месяцев, мы столкнемся с очередной волной – будут сотни тысяч россиян, которых бросят на Восток и Юг Украины.

– объяснил Стуканов.

Он добавил, что этим Кремль хочет уплотнить этот фронт и сделать невозможным наступление ВСУ. Кроме того, оккупанты хотят осуществить очередное наступление на территории Украины.

По его мнению, идеологической основой этой войны для Путина является Великая отечественная война.

"Недаром они подают войну против Украины как продолжение войны времен Второй мировой, когда они противостояли нацизму. Сегодня Кремль пытается показать украинцев продолжателями нацистов", – говорит Стуканов.

Стуканов прокомментировал заявление Путина: видео



Также, как отметил аналитик, во время Второй Мировой войны Россия не была одинока в борьбе против Гитлера, тогда была целая коалиция, на стороне СССР воевали в США, и Великобритания, и другие европейские страны.

Но сегодня эти страны "по другую сторону баррикад", они признают именно Россию нацистской страной. Это не укладывается в "русскую картинку", поэтому их собственная идеология будет в дальнейшем развиваться,

– предположил Стуканов.

К слову, Путин назвал новую цель войны в Украине – оказывается, это попытка закончить войну на Донбассе. Диктатор разошелся в объяснениях, что территория Донбасса – это якобы историческая территория России. Он также сделал неоднозначное заявление – подчеркнул, что в блокаде Ленинграда участвовали представители европейских стран.