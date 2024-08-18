Это сигнал, что Путин умоляет о переговорах, – руководитель ЦПД о заявлениях Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал очередное интервью российским пропагандистам. На его высказывания отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, очередную порцию заявлений белорусского диктатора прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, это сигнал, что Путин "умоляет о переговорах".

Смотрите также О "гадких поляках", ядерных провокациях и отсутствии "нациков": Лукашенко выдал ряд заявлений

В ЦПД отреагировали на очередные заявления Лукашенко

В этом интервью российскому телеканалу Лукашенко сказал немало. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины прокомментировали "порцию" высказываний самопровозглашенного президента Беларуси.

Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык – это сигнал, что Путин уже умоляет о переговорах,

– говорится в сообщении.

Потому что, как отметили в ЦПД, в длинную речь белорусского диктатора заложено, что "цель сво уже достигнута".

Добавим, что в этом интервью пропагандистам из России Лукашенко заявил, что Украина "денацифицирована". К тому же, он решил еще высказаться о якобы "рейтинге благосклонности" к президенту Украины среди жителей нашего государства. По его словам, 70% жителей Украины сейчас "ненавидят Зеленского".