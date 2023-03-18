О чем свидетельствуют намерения Си посетить Путина и последние громкие заявления Лукашенко и Вучича: анализ ISW

Си Цзиньпин планирует посетить Путина на следующей неделе. Между тем, Лукашенко подтвердил, что его государство поставляет России электронные компоненты, а Вучич отказался пообещать, что Сербия не будет вводить санкции против государства-агрессора.

О чем свидетельствуют такие заявления и предстоящий визит лидера Китая в Москву, рассказали аналитики ISW.

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Си лично встретится с бункерным диктатором

Си Цзиньпин встретится с Путиным во время визита в Россию с 20 по 22 марта. В частности, чтобы обсудить схемы уклонения от санкций и интерес Китая к посредничеству в урегулировании войны в Украине путем переговоров.

В Кремле заявили, что Путин и Си намерены подписать неопределенные двусторонние документы и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства.

Также сообщается, что китайские компании продавали российским организациям винтовки, запчасти для БпЛА и оборудование, которое могло быть использовано в военных целях. Кроме того, западные спецслужбы заявляли, что Пекин рассматривает возможность предоставления России летального оборудования.

Вероятно, Си планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы уклонения от санкций, чтобы поддержать продажу и поставку китайского оборудования России,

– отметили в ISW.

Ранее аналитики американского Института изучения войны оценивали, что Лукашенко и Си 1 марта подписали пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать уклонению России от санкций путем направления китайских товаров через Беларусь. Также Си, вероятно, имеет за цель способствовать усилиям Китая, направленным на позиционирование как беспристрастного третьего посредника на переговорах между Россией и Украиной.

Кроме того, лидер Китая может попытаться использовать свой успех в посредничестве в возобновлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в более масштабную попытку посредничества в этой войне.

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Беларусь поставляет России электронные компоненты

Лукашенко подтвердил, что белорусская промышленность поставляет в Россию электронные компоненты. Это потенциально подтверждает предварительные оценки ISW о том, что Минск может помочь Москве избежать западных санкций.

17 марта самопровозглашенный президент заявил, что Беларусь и Россия подписали соглашение о создании совместного центра по разработке и производству фотошаблонов (промежуточный товар, используемый в производстве интегральных схем). Также он добавил, что два государства разработали перечень критически важных электронных компонентов и что белорусская промышленность уже начала поставлять неопределенную микроэлектронику российским предприятиям.

Заметим, ранее американские аналитики оценивали, что Беларусь может способствовать уклонению России от санкций, а Китай – тайно передавать товары и/или оборудование в Россию через Беларусь. Госдепартамент США уже наложил санкции на несколько дополнительных белорусских оборонных предприятий и усилил экспортный контроль в Беларусь с 24 февраля 2023 года.

Впрочем, в ISW отмечают, что эти санкции могут оказаться недостаточно всеобъемлющими, чтобы помешать Минску присылать Москве электронные компоненты, которые используются в системах вооружений и других технологиях двойного назначения. Об этом Лукашенко заявил на технологическом предприятии Белорусского акционерного общества "Планар", против которого США, похоже, не ввели санкции.

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Сербский президент сменяет риторику

Риторика президента Сербии по поводу отказа Белграда ввести санкции против России смягчается. "Вучич отказался пообещать, что Сербия не будет вводить санкции против России, признал, что решение Белграда не присоединиться к европейским санкциям против России привело к "трудным [экономическим] обстоятельствам" для Сербии, и заявил, что он оценит, "когда мы окажемся в глухом углу и когда наша политика должна измениться "17 марта", – отметили в ISW.

Кстати, министр экономики Сербии Раде Башта призвал правительство ввести санкции против России и заявил, что его государство платит "высокую цену" за то, что не сделало этого 14 марта.

В Politico ранее сообщали, что Вучич, похоже, пересматривает тесные связи Сербии с Россией, частично вызванные усилиями вербовки группы "Вагнера" и подрывной деятельности в Сербии, и демонстрацией международной экономической и информационной потери, нанесенной Путину его вторжением в Украину,

– отметили аналитики.