Не все так просто: какую позицию Путин пытается донести миру сейчас

Путин, не приехав в Турцию, подрывает авторитет Дональда Трампа. Ведь тот заявлял, что будет присутствовать на переговорах, а впоследствии был вынужден это опровергать.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии, политический аналитик Андрей Городницкий. По его словам, для Дональда Трампа это действительно неудобная ситуация и теперь ему придется оказывать давление на Владимира Путина.

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Угрозы на Путина не действуют

Потому что когда Путин присылает в Стамбул на переговоры сомнительных представителей, которые якобы должны говорить от имени российского диктатора, это означает лишь одно – Путин не заинтересован в мире. Он не намерен договариваться ради завершения войны.

Или он просто заигрался. Нужно уже определяться и менять тактику. Это также означает, что все эти угрозы, которые звучат от Трампа, больше не действуют. Пришло время перейти от слов к реальным шагам – тех, которые действительно могут повлиять на ход войны в Украине,

– отметил Городницкий.

Он отметил, что Путин пытается диктовать свои условия. Сейчас он не выглядит как тот, кто отстает – наоборот, ведет себя как игрок, который стремится управлять процессом. Он выдвигает ультиматумы, торгуется за территории, которые якобы должен получить от Украины.

Важно! Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что во время переговоров между Украиной и Россией, которые должны состояться 16 мая в Стамбуле, стороны смогут договориться о прекращении огня. Впрочем, в СМИ он признался, что не возлагает больших надежд на эти переговоры.

Политический аналитик также добавил, что Россия добивается отмены санкций, чтобы снова иметь возможность зарабатывать на нефти. Она хочет вернуться к заработкам, которые имела до войны. При этом стремится чувствовать себя уверенно на собственном континенте – как диктатор, что может указывать Европе и Украине.

США должны были бы усилить давление на Россию

Городницкий подытожил, что Путин не может просто отступить от этих условий – потому что не имеет ресурсов. Поэтому он снова возвращается к привычным методам шантажа классического приема шантажистов: "Дайте мне выкуп – за то, что я уже украл".

К слову, 15 мая в Турции должны были состояться переговоры о всеобъемлющем прекращении огня между Украиной и Россией. В то время как Украина прибыла с делегацией высокого уровня, Владимир Путин отправил в Стамбул представителей "низкого уровня". Президент Зеленский заявлял, что, вероятно, эта делегация не имеет достаточных полномочий для урегулирования конфликта.

Накануне этих переговоров в США заявили, что усилят санкционное давление на Россию, если она откажется участвовать в переговорах в Стамбуле. Впрочем пока Россия не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу. Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Анкаре заявил, что пришло время для США усилить давление на Россию. Он также отметил, что до этого момента именно Украина испытывала большего давления со стороны Соединенных Штатов.