Украина получит много САУ Caesar и не только: о чем говорили Зеленский и Макрон
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. После переговоров президент Украины рассказал о помощи, которую Силы обороны получат от Франции.
Владимир Зеленский поблагодарил Францию за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция". В ее рамках французские партнеры объявили об обязательствах изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем Caesar в 2024 году и боеприпасы к ним.
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Что рассказал Зеленский
Президент Украины также сообщил, что он обсудил с французским лидером ситуацию на фронте на оборонные нужды нашего государства, в частности, приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Зеленский отметил важность усиления украинской ПВО.
Также он поблагодарил французский бизнес за инвестиции в Украину и готовность их увеличивать несмотря на войну. Еще Зеленский проинформировал Макрона о начале подготовки Глобального саммита мира, к участию в котором важно привлечь широчайший круг стран.
Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7,
– добавил Зеленский.
Что сказал Умеров
Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню за руководство в инициативе "Артиллерийская коалиция".
Дефицит боеприпасов – очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные Силы. Артиллерийская коалиция нацелена на решение этого вопроса,
– заметил глава Минобороны Украины.
Он призвал усилить обороноспособность нашего государства, чтобы оградить свободный мир от российской агрессии.
Умеров со ссылкой на Лекорню сообщил, что Франция поставит Силам обороны 6 САУ Caesar в ближайшие недели. Также Франция способна изготовить 72 дополнительных САУ для Украины в этом году.
Франция поддерживает Украину
- Глава Минобороны Франции недавно сообщил, что Париж будет поставлять ВСУ авиабомбы AASM ежемесячно. Их адаптируют под украинские истребители советского производства.
- Также Себастьян Лекорню анонсировал производство 78 САУ Caesar для сил обороны. Украина вложит в их создание часть своих средств, чтобы ускорить процесс.
- Ранее Эммануэль Макрон заявил, что планирует посетить Украину в феврале. Французский лидер хочет принять соглашение о безопасности, а также привезти военную помощь.