Украина получит много САУ Caesar и не только: о чем говорили Зеленский и Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. После переговоров президент Украины рассказал о помощи, которую Силы обороны получат от Франции.

Владимир Зеленский поблагодарил Францию за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция". В ее рамках французские партнеры объявили об обязательствах изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем Caesar в 2024 году и боеприпасы к ним.

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Что рассказал Зеленский

Президент Украины также сообщил, что он обсудил с французским лидером ситуацию на фронте на оборонные нужды нашего государства, в частности, приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Зеленский отметил важность усиления украинской ПВО.

Также он поблагодарил французский бизнес за инвестиции в Украину и готовность их увеличивать несмотря на войну. Еще Зеленский проинформировал Макрона о начале подготовки Глобального саммита мира, к участию в котором важно привлечь широчайший круг стран.

Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7,

– добавил Зеленский.

Что сказал Умеров

Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню за руководство в инициативе "Артиллерийская коалиция".

Дефицит боеприпасов – очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные Силы. Артиллерийская коалиция нацелена на решение этого вопроса,

– заметил глава Минобороны Украины.

Он призвал усилить обороноспособность нашего государства, чтобы оградить свободный мир от российской агрессии.

Умеров со ссылкой на Лекорню сообщил, что Франция поставит Силам обороны 6 САУ Caesar в ближайшие недели. Также Франция способна изготовить 72 дополнительных САУ для Украины в этом году.

Франция поддерживает Украину