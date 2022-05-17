О ядерной угрозе, ленд-лизе и безграничной любви к Украине: финальное интервью Кристины Квин

Вскоре послом США в Украине станет Бриджит Бринк, поэтому временно поверенная в делах США Кристина Квин вернется в Вашингтон. Глава посольства США заверила, что последние три года ее работы были незабываемыми и очень важными. Кристина Квин сомневается, что еще будет иметь в карьере более значимые и важные дела, как здесь.

Мы поговорили с Кристиной Квин в рамках проекта " Интервью24 " перед завершением ее миссии в Украине.

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Кристина Квин рассказала нам, чего ожидать от ленд-лиза, решится ли Путин на ядерную войну, при каких условиях возможна отмена санкций против России, как США могут помочь с эвакуацией защитников из "Азовстали" и чего ожидать от Бриджит Бринк, которую вскоре назначат послом США в Украине.

Финальное интервью с Кристиной Квин: смотрите видео

Я снова у себя дома, – о возвращении в Киев

Я очень рада снова вас видеть, рада, что вы вернулись обратно в Украину, в Киев. Со времени нашей последней беседы прошло почти два месяца. Когда мы с вами прощались, то пожелали друг другу в следующий раз встретиться в Украине. Так и случилось, посольство США возвращается в Украину. Расскажите об этих 2 месяцах вашего пребывания в Польше, чем вы занимались и почему решили уже приехать в Украину? Это сигнал о том, что стало безопаснее?

Конечно. Прежде всего хочу подчеркнуть, что я в восторге от того, что вернулась обратно в Киев. Это была прекрасная неделя, я снова у себя дома , как вы можете видеть. За это время я встречалась со своими друзьями и знакомыми, для того чтобы понять, что у вас здесь за это время произошло.



Кристина Квин вернулась в Киев / Фото посольства США

В самом деле, я очень рада, что вернулась. За два месяца своего отсутствия посольство было совсем рядом, у границы, в польском Жешуве. И оттуда мы делали все, что в наших силах, чтобы помочь Украине.

Жешув стал настоящим хабом гуманитарной и военной помощи для Украины, и мы, конечно, максимально пытались содействовать этому.

Также мы постоянно проводили встречи с американскими чиновниками, которые хотели помочь Украине. В Польше мы не только общались с польскими властями, но и наблюдали за операциями, которые происходят вблизи границы. В частности, речь идет о 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, базирующейся рядом с Жешувом.

Мы очень много коммуницировали, прежде всего, с американскими поставщиками, чтобы убедиться, что процесс передачи Украине помощи происходит максимально быстро и эффективно. Также я постоянно поддерживала связь с нашими украинскими партнерами, через ZOOM и другие средства коммуникации, чтобы максимально быть в курсе происходящих событий и постоянно сообщала своим коллегам в Вашингтоне о неотложных потребностях Украины.

Сейчас, когда мы вернулись, мы проводим встречи с украинскими партнерами. Только за прошлую неделю я встретилась, наверное, с тремя десятками украинских чиновников. Неделя была еще той, но очень информативной для меня в плане того, что происходит в Украине. И это чрезвычайно нужно для того, чтобы Вашингтон четко понимал повестку дня.

Например, что является приоритетом номер один, что именно нужно уже, в чем нуждается украинская сторона, и я могла это все четко передать. Это были главные направления моей работы за последние несколько месяцев.



Кристина Квин проводит встречи в Киеве, в том числе с ключевыми руководителями / Фото посольства США

Что касается вашего вопроса, стал ли Киев более безопасным местом. Без сомнения, ведь россиян отогнали от Киева и вблизи их не наблюдается. Конечно, стало безопаснее.

Но ракетные атаки продолжаются, я, как и остальные украинцы, поставила себе приложение, извещающее о воздушной тревоге, мы всегда соблюдаем все меры безопасности, и как только звучит сигнал воздушной тревоги, мы сразу же идем в убежище.

Итак, мы соблюдаем все необходимые меры безопасности, особенно что касается воздушной тревоги, и это все позволяет нам чувствовать себя и работать в безопасности.

Возможно ли ослабление санкции в отношении России

Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас весь мир давит на Россию санкциями, США – особенно. Но Путину пока все равно, и он дальше "гробит" экономику России и думает, что скоро страны сами начнут отменять ограничения из-за невыгоды. Как считаете, в каких условиях и когда страны могут ослабить или отменить санкции против России? И возможно ли это еще при кровавом режиме Путина?

Во первых, мы считаем, что санкции все-таки оказали влияние на Россию. Правда, они не смогли остановить кровавые планы Путина, но мы убеждены, что они влияют.

Санкции работают, и их влияние не является сиюминутным. Нужно время для того, чтобы власти России их ощутили.

Мы постоянно налагаем новые санкции, последний пакет был на прошлой неделе, и эффект от этих санкций будет только расти и будет все более ощутимым. И если они еще не остановили Путина по состоянию на сегодняшний день, то мы уверены, что они по крайней мере его сдерживают. И в конце концов мы надеемся, что они заставят его принять решение забрать свои войска из Украины и прекратить агрессию – учитывая то влияние, которое санкции оказывают на экономику России.

Относительно снятия санкций нет языка, что какие-то ограничения могут быть сняты с России, и только от поведения Путина зависит, снимут ли с него санкции. И этого не будет, если русские войска продолжат оставаться в Украине. Этого не будет, если агрессия продолжится.

И, если честно, я убеждена, что все зависит от будущих переговоров, но сейчас речи о каком-либо снятии санкций вообще нет, разве что наложение новых ограничений. Мы углубленно сотрудничаем с нашими партнерами из ЕС и другими странами мира, чтобы санкции не были только нашими, а они были действительно глобальными, и мы будем продолжать это делать.

Видят ли США угрозу применения ядерного оружия Путиным

Недавно глава комитета по международным отношениям Сената США заявил, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия из-за военных успехов Украины . Рассматривают ли США такой вариант развития событий? И возможно ли остановить Путина в столь ужасном решении?

Президент Байден неоднократно отмечал – применение химического или ядерного оружия будет иметь очень серьезные последствия для России и особенно для президента Путина. Мы надеемся, что Россия не решится на этот шаг.

На данном этапе мы не наблюдаем никаких признаков того, что Россия готова к применению этого оружия. И надеемся, что так будет и дальше.

В Конгресс США была внесена резолюция об использовании американской армии в Украине. Если такую резолюцию одобрят, США отправят в Украину свою армию тогда, когда Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие. Как вы считаете, поддержит ли конгресс резолюцию? И станет ли она "красной линией" для Путина?

В общем, я не могу давать какие-либо комментарии относительно внутренних дискуссий в конгрессе, это проект и мы будем видеть, как его воспримут конгрессмены. Но президент Байден отмечал, что американских войск в Украине не будет, и это наша нынешняя позиция.

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Поставки за считанные дни: что изменит ленд-лиз

США одобрили предоставление Украине ленд-лиза, это очень важный шаг. Журналисты ежедневно общаются с нашими военными на Донбассе и других горячих точках, и они искренне радуются этой новости. Можете подробнее рассказать, что предполагает ленд-лиз, какого оружия следует нам ждать? Что изменится в целом для Украины?

Лэнд-Лиз дает больше возможностей для президента Байдена в плане военной помощи для Украины.

Все дело в простоте. Обычно процесс передачи оружия другой стране – очень сложный и долгий. А с помощью ленд-лиза все ускоряется и упрощается в разы.

Я хотела бы добавить, что сейчас конгресс США рассматривает план помощи для Украины в размере 40 миллиардов долларов , и половина этой помощи будет касаться именно вопросов безопасности. Поэтому у президента Байдена будут не только возможности для быстрого оказания помощи Украине, но и больше ресурсов, а это очень важно.



США активно работают над поставкой вооружения Украине / Фото посольства США

Относительно того, чего ожидать. Каждый день мы в телефонном режиме проводим консультации на самом высоком уровне с нашими украинскими коллегами для того, чтобы предоставить им то, что необходимо. Детали этих переговоров я вам сообщить не могу, но скажу, что министры обороны наших стран регулярно проводят такие беседы, равно как и ваш главнокомандующий Залужный с нашим начальником штаба. Наши президенты регулярно связываются, равно как и советники по безопасности, то есть речь идет об разработке наиболее неотложных потребностей Украины относительно обороны, и мы сразу привязываем эти запросы к имеющимся у нас запасам военного оборудования.

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Сколько времени вам понадобится, чтобы передать оружие? Речь идет о месяцах, неделях или днях? Сколько времени вам нужно?

С ленд-лизом все будет гораздо быстрее. Ведь скорость, с которой мы уже предоставили Украине оружие, беспрецедентна по сравнению с прошлым. Мы осознаем критичность всей ситуации и стараемся предоставить оружие так быстро, как это возможно, чтобы оно как можно скорее попало в руки украинских защитников.

Например, если говорить о недавних шагах, а это предоставление гаубиц, то это было сделано очень быстро. Буквально за какие-то считанные дни или примерно через неделю. Процесс был очень резвым. И мы надеемся, что такие темпы сохранятся и дальше, процесс будет продолжаться.

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Мы неоднократно призывали Россию выпустить раненых, – об "Азовстале"

Каждое наше утро начинается с новостей из "Азовстали". Полк защитников Мариуполя героически удерживает оборону, несколько сотен ребят сдерживают настоящую орду. Они ежедневно обращаются с призывом к миру помочь эвакуировать раненых солдат, умирающих в страшных мучениях. Могут ли США помочь с эвакуацией военных из "Азовстали" и происходили ли у вас, возможно, разговоры по этому поводу?

Как я отмечала ранее, у нас нет наземных сил в Украине, соответственно мы, американцы, не можем просто зайти на "Азовсталь" и эвакуировать ваших воинов. Я так понимаю, что сейчас проходят определенные переговоры по эвакуации. Мы неоднократно призывали Россию выпустить раненых, а также тех, кто им помогает, речь идет о военных медиках.

Раненые защитники Мариуполя находятся на "Азовстале" / Фото военных

То есть, если могут быть применены условия Женевской конвенции, то они просто должны быть применены. Но Россия неоднократно пренебрегала всеми правилами ведения войны, особенно Женевской конвенции. Мы призывали Россию этого не делать, но она постоянно поступает наоборот, идет в противоположном направлении, и все ее действия по этому вопросу четко подпадают под определение военных преступлений.

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Мы понимаем, что финал этой войны определит поле сражения. Украина массово мобилизует военных, а также мы ждем помощи от партнеров – оружия. Однако возможен ли вариант какой-либо миротворческой миссии в Украине? Рассматривали ли США такой сценарий? И как, с вашей точки зрения, это произойдет – будет ли это процесс переговоров или силовой сценарий? И почему?

С нашей точки зрения, если говорить о победе, то вопрос победы должна определять именно Украина – мы не должны диктовать украинцам, что именно они должны делать, и как выйти из этой ситуации. Или предлагать какие-либо другие сценарии развития событий. Только в руках украинцев и власти Украины есть возможность выбрать именно тот вариант развития событий, который подойдет им. И в этом мы будем поддерживать их. Именно то решение, которое выберет Украина, поддержат США.

Я не хочу давать собственные прогнозы на то, как оно все должно закончиться, это все в руках украинцев. До сегодняшнего дня мы не участвовали ни в каких переговорах. Конечно, мы поддерживаем Украину в том плане, что мы хотим помочь любым доступным способом достичь конца войны. Но того конца, который будет приемлем для украинского народа. И мы будем поддерживать украинцев и дальше, однако участия в переговорах принимать не будем.

США будут помогать восстанавливать Украину

После победы Украины над Россией нам нужно будет восстанавливать города. На это уйдет много времени и ресурсов. Тысячи украинцев остаются без жилья. Будут ли США помогать в восстановлении Украины? Как это будет происходить?

Конечно, Соединенные Штаты будут помогать восстанавливать Украину. И в этом стремлении мы не одни, многие страны мира готовы помочь Украине преодолеть последствия этой ужасной катастрофы, спровоцированной Россией, и мы будем искать пути, как именно это сделать.

Речь идет не только о деньгах, но и о ноу-хау, технологиях и, конечно, американские компании помогут это сделать.

Что касается сроков, то я считаю, что восстановление начнется, как только боевые действия пойдут на убыль. Ведь чрезвычайно важно восстановление Украины, и восстановление быстрое.

Я убеждена, что из всего этого ужаса Украина получится лучшей страной, сильнее, чем была до этого. Такой, которая будет готова к европейской интеграции и будет соответствовать всем стандартам западного мира.

Я всегда любила Украину и украинцев

Вы работали в Украине в сложные 3 года. Если бы вас спросили много лет спустя – как это было? Что бы вы ответили об Украине и украинцах в целом? Что для вас за эти три года было самым сложным? И что вас удивило больше всего?

Прежде всего, должна сказать, что я этого не забуду никогда.

На самом деле, я здесь уже три года, как раз в этом месяце исполняется, и я никогда их не забуду. И я сомневаюсь, что еще буду иметь в карьере более значимые и важные дела, чем здесь.

Всю эту работу мы проделали вместе с моей фантастической командой, и она очень важна. Я всегда любила Украину и украинцев, и мой восторг ими постоянно рос по экспоненте, особенно в последние три месяца. Речь о духе украинцев, их сопротивлении, изобретательности, стойкости, чрезвычайной выносливости, если мы говорим именно об этих трагических событиях, происходящих здесь по вине России. Я уверена, что Украина выйдет из этой ситуации только более сильной, объединенной и готовой к любым будущим вызовам. Я не могу дождаться, когда эта война закончится, и не могу дождаться, как с этим всем справится Украина. Уверена, что это будет отлично, Украина должна расцвести.

Ведь за вами стоит весь мир, и все желают вам только лучшего. И хотят, чтобы вы интегрировались с Западом и с Европой, и смогли наконец-то стать мирной и процветающей страной.

Есть ли у вас планы дальше? Какой работой теперь будете заниматься?

Как вы наверняка знаете, на прошлой неделе состоялись слушания относительно назначения нового посла в Украине. Если сенат утвердит ее кандидатуру, новый посол будет довольно быстро, и я, соответственно, оставлю эту должность. Я вернусь в Вашингтон, а потом посмотрим.



Кристина Квин работала в Украине 3 года / Фото посольства США.

Вскоре послом США в Украине станет Бриджит Бринк. Какой бы совет вы ей дали? И что вообще можете сказать о Бриджите?

Я знакома с госпожой послом Бринком на протяжении 15 лет, мы вместе работали в Белом Доме. Она просто замечательный человек и отличный посол, с огромным опытом, в частности, что касается Украины. Она полностью подготовлена и с первого дня будет эффективно выполнять свою работу на все 100%. Конечно, я готова предоставить ей все свои советы, но я уверена, что она прекрасно устроит работу, и украинцы будут с ней отлично сотрудничать.



Бриджит Бринк / Фото посольства США.

Искренне благодарна за разговор и за три года, которые вы были с нами. Мне было большой честью говорить с вами. Надеюсь, что в будущем у нас еще будет возможность. Желаю вам всего лучшего, имела честь с вами общаться.

Спасибо, очень приятно было с вами снова пообщаться, надеюсь, что в ближайшее время мы снова это повторим.