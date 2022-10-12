О немедленных системах ПВО, танках, реактивной артиллерии: о чем говорили на новом "Рамштайне"
12 октября 2022 , 21:59Читати новину українською
Новое заседание в формате "Рамштайн" прошло 12 октября. На нем обсуждали поставки систем ПВО, реактивной артиллерии, танков, бронетранспортеров.
Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре, электростанциям и дамбам. Они были умышленными, чтобы нанести вред гражданскому населению, отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
К теме США выступают за создание Западом интегрированной системы ПВО для Украины
Как прошел "Рамштайн-6"
Поэтому на заседании Контактной группы Украины в формате "Рамштайн" союзники сосредоточились на:
- противовоздушной обороне,
- реактивной артиллерии,
- танках,
- боевых машинах,
- бронетранспортерах.
Кроме того, по словам Милли, обсудили подготовку по широкому спектру нелетальной поддержки.