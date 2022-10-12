О немедленных системах ПВО, танках, реактивной артиллерии: о чем говорили на новом "Рамштайне"

12 октября 2022 , 21:59
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Новое заседание в формате "Рамштайн" прошло 12 октября. На нем обсуждали поставки систем ПВО, реактивной артиллерии, танков, бронетранспортеров.

Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре, электростанциям и дамбам. Они были умышленными, чтобы нанести вред гражданскому населению, отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

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Поэтому на заседании Контактной группы Украины в формате "Рамштайн" союзники сосредоточились на:

  • противовоздушной обороне,
  • реактивной артиллерии,
  • танках,
  • боевых машинах,
  • бронетранспортерах.

Кроме того, по словам Милли, обсудили подготовку по широкому спектру нелетальной поддержки.

 

 

Автор: Ольга Музика