Ни о каком расколе речь не идет, – Фесенко о заявлении Байдена на G7

Президент США Джо Байден заявил, что Путин надеется на раскол Запада, поэтому сейчас важно сохранять единство партнеров в G7 и НАТО. Эксперты говорят, что о расколе Запада речь не идет, но страны действительно должны выбрать общую стратегию.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он говорит, что раскол в Европе сейчас назревать не может.

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По его мнению, скорее там есть просто проявления разных взглядов, тактические различия в отношении:

помощи Украине,

необходимости переговоров с Путиным,

как остановить войну России против Украины.

Но о расколе речь не идет. Речь идет скорее о разработке единой стратегии сдерживания российской агрессии и помощи Украине. Речь идет и о том, чтобы эта стратегия была долгосрочной, поскольку война может затянуться.

– объяснил политолог.

Как отметил Фесенко, главное понимание на Западе уже есть – что противостояние с Россией может быть надолго, и оно может быть шире, чем вопрос войны России против Украины, а вызов всему Западу.

"Ну и безусловно тактика – тактические вопросы, касающиеся санкций и военной помощи и поддержки Украины. Например, канцлер Германии Олаф Шольц предлагает на саммите G7 обсудить "план Маршалла" для Украины. Он об этом заявил публично, но эта инициатива будет реализована уже после войны", – добавил он.

Перед встречей с канцлером Германии Олафом Шольцом президент США Джо Байден заявил , что Западу нужно держаться вместе.Он отметил, что Путин надеется, что рано или поздно между союзниками НАТО и G7 начнется раскол. "Но этого не произошло – и не произойдет", – подчеркнул Байден.

К слову, глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что от российских атак страдают многие украинцы. Среди них и 7-летняя девочка, в дом которой в Киеве 26 июня попала российская ракета. Глава МИД просит лидеров "Группы семи" в ответ на российские удары предоставить Украине тяжелое вооружение.

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