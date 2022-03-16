О потерях врага узнаете утром: артиллерия "тридцатки" не дала поспать российским оккупантам

Кремлевские захватчики цинично каждую ночь атакуют наши города, но и мы не даем им спокойно спать. Показательное видео было опубликовано на фейсбук-странице 30 ОМБр имени Острожского.

Оккупанты рассчитывали на легкую прогулку в Украине. Но теперь, уже 20 дней, те россияне хорошо знают, как это – гулять под артиллерийским градом.

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Украинская артиллерия не дает спать оккупантам: видео боя

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского не дают российским захватчикам ни одного шанса выжить,

– заверили наши защитники.

Незваные гости остановились на ночной отдых? Тут их сразу и поздравили "горячо" наши артиллеристы.

"О потерях врага читаем завтра в ежедневных сводках!" – призвали в 30 ОМБр.

Вот видео, опубликованное нашими защитниками:

И еще одно примечательное видео с фронта: прямое попадание в танк оккупантов