О президентстве не шутил, – как Зеленскому помог предыдущий опыт

Перед тем как стать президентом Владимир Зеленский был комиком. Это принесло ему определенный опыт.

Австралийский телеканал Nine Network во время интервью спросил Зеленского об этой странице его прошлого. Президент рассказал, как такой опыт помог ему в деятельности.

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У меня за спиной много лет этого опыта и на многие темы я шутил, но не о президентстве. Не собирался идти в президенты. С самого начала это не было мечтой. Многие люди вокруг говорили, что у меня есть шанс и стоит попробовать, они поддержат. Я к этому серьезно не относился. Это получилось случайно,

– говорит глава государства.

По его словам, в какой-то момент захотелось изменить страну. Потому что люди хотели перемен, но их не было.

"Даже то, что война на Востоке и у нас отняли некоторые территории все равно ничего не меняло. Внутри государство расколото, политики его съедают, коррупция. То есть даже война России с 2014 года не объединила, потому что люди внутри государства постоянно занимались коррупцией, а говорили, что это называется бизнес", – вспомнил президент.

Поставил перед собой выбор и пошел в политику

Зеленский объяснил, что, дойдя до определенного уровня в бизнесе, карьере и социальном статусе, он подумал, что любит это государство. Поэтому хочет жить здесь и чтобы жили дети и внуки.

Надо здесь оставаться и что-то менять. Я сделал такой выбор и пошел в политику,

– сказал он.

Зеленского также спросили была ли предыдущая карьера хорошей тренировкой для деятельности сейчас.

"Я уверен, что да. Меня любила аудитория, которая смотрела мои работы, потому что было сделано много настоящего: не только комедии, но и семейное кино, драмы и прочее. Да, этот опыт помог мне, когда я стал президентом", – рассказал он.

Зеленский любит быть в окружении людей

Президент также отметил, что всегда был правдив с людьми. Глава государства утверждает: нужно делать качественные вещи во всем, чтобы была человечность.

Я люблю людей и не очень люблю быть в одиночестве. Думаю, что мое отношение к ним передалось и передается. Это самая главная ценность, и я ее не изменил, как с прошлой работы, так и сейчас. Я много работал и то же самое происходит и в политике. Я работал без выходных, с утра до ночи,

– поделился президент.

По его словам, он всегда хотел выполнять любую работу и быть номером 1 в том, что делает. Хотя он и не уверен, что именно так было всегда, но он очень старался.

Какие еще темы обсудили в интервью

В Офисе Президента заявили, что разговор с журналистом проекта 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network был откровенным. Съемочная группа добиралась в Украину около 2 суток. Одной из мыслей, которую сказал президент, было то, что россияне нас ненавидят, потому что им так сказали по телевизору.

Также он уверен, что большую роль в том, чтобы правда доходила до мира, играют соцсети. Именно благодаря им и СМИ люди могут видеть все своими глазами даже за океаном.

Спросили президента и об одной из самых трагических страниц этой войны – зверствах россиян в Буче. Зеленский лично посетил освобожденные территории Киевщины. Он поделился, что в этот момент испытывал ненависть, желание мести и непонимание россиян.

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