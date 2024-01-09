"Важные знания": Кулеба о беседе с главой МИД Японии о ракетах КНДР, что могла получить Россия
Глава украинского МИДа рассказал, что он со своей японской коллегой подробно проговорил вопрос поставки КНДР ракет России. Это произошло во время визита главы МИД Японии в Украину.
Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона, что Украине важны знания и информация, которыми владеет Япония. Кстати, Йоко Камикава была с визитом в нашей стране 7 января 2024 года.
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Что сказал Кулеба о деталях визита главы МИД Японии
Нам важны знания и информация, которыми владеет Япония. Потому что этими ракетами Северная Корея стреляет и в регионе, и в том числе – в сторону Японии. Поэтому, не буду всего раскрывать, но здесь есть простор для взаимодействия и мы об этом взаимодействии договорились,
– заверил Дмитрий Кулеба.
Он также отметил, что Япония решила внести вклад в трастовый фонд НАТО. Также Украина получила уверения, что финансовая и политическая поддержка Японии будет наращиваться.
Что известно о визите главы МИД Японии в Украину
- Глава Министерства иностранных дел Японии Йоко Камикава находилась с визитом в Украине 7 января 2024 года.
- Японская чиновник посетила Бучу и Ирпень и почтила память убитых Россией украинцев перед мемориалом жертвам российской оккупации.
- Она дала пресс-конференцию вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в подвале, ведь в столице объявили о воздушной тревоге.
- Япония решила внести ориентировочно 37 миллионов долларов в трастовый фонд НАТО и предоставить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.
- Также страна предоставит нам 5 мобильных газотурбинных генераторов, которые должны помочь 5 миллионам людей, а также перевезет семь крупных трансформаторов. На 19 февраля в Токио запланирована совместная конференция по восстановлению Украины.