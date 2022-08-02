В марте мы только мечтали об этом, – Данилов о мощном оружии от Запада
Украина продолжает получать военную помощь от западных партнеров. На Западе восхищены тем, как эффективно ВСУ используют иностранное оружие.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 30 июля США анонсировали очередной пакет военной помощи для Украины.
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Его размер будет достигать 550 миллионов долларов.
"Мы о таких названиях только мечтали"
"Это будет мощная помощь. Мы сейчас договариваемся, чтобы она пришла как можно скорее. Для нас скорость – очень важный вопрос", – сказал Данилов.
Он отметил, что также очень важно качество оружия. Секретарь СНБО напомнил, что в начале российского вторжения в Украину в Киеве даже предположить не могли, насколько мощной будет военная помощь Запада.
"Мы о таких названиях в марте только мечтали. Я прекрасно помню, как Президент собирал каждое утро и каждый вечер (совещание – 24 канал). Все сидели и ломали головы, где что взять,
– подчеркнул Данилов.
"Через 1 – 2 недели шаг за шагом оно пошло. И вот сейчас у нас совсем другие названия, другое качество ", – добавил он.
Почему удивляются на Западе
Секретарь СНБО поблагодарил украинских защитников и защитниц за то, как они мастерски используют иностранное оружие. Он добавил, что в западных странах удивлены тем, как быстро украинские воины учатся пользоваться новыми видами вооружения.
Такого не ожидал никто. Представители западных стран учатся 3 – 5 месяцев. Наши воины овладевают этим современным оружием за 1,5 – 2 недели. Также там удивлены, как мы его используем. Они просто в восторге,
– сказал Данилов.
Стрим Дарии Кудимовой и Алексея Данилова: смотрите полное видео
Военная помощь Украине: последние новости
- 1 августа США передали Украине дополнительные установки реактивных систем залпового огня. Речь идет о 4 HIMARS, которые раньше отлично показали себя на фронте.
- Также в Украину уже прибыли реактивные системы залпового огня MARS II. Их передали союзники из Германии.
- В конце июля Польша объявила об очередной передаче оружия Украине. Еще в июне Польша и Украина подписали контракт о предоставлении ВСУ 8 САУ Krab. Как стало известно польским журналистам, сейчас идет завершение последних формальностей, после чего оружие отправят в Украину.