О воздушной тревоге во Львове будет информировать только один телеграмм-канал

3 марта 2022 , 09:37
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал Андрея Садового

Начиная с 3 марта, о воздушной тревоге во Львове будет информировать только один телеграмм-канал.

Как сказал городской глава Львова Андрей Садовый, с 3 марта о тревоге будет оповещать исключительно телеграмм-канал "Оповещение ЦЗ".

Важно Город-укрытие: что происходит во Львове, куда едут тысячи беженцев

Садовый призвал подписаться, пожалуйста, и внимательно следите за ним и сиренами.

Берегите себя, доверяйте только проверенным источникам информации и поддерживайте Вооруженные Силы Украины,
 – подчеркнул мэр Львова.

Заметим, что в течение 2 марта во Львове разные каналы информации давали различную информацию о начале и окончании воздушной тревоги.

Добавим, что украинцы массово вступают в ряды ВСУ или теробороны, чтобы противостоять врагу. Только из Львовщины на фронт отправились более 12 тысяч мужчин.

 

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Альона Захарова