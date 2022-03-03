Начиная с 3 марта, о воздушной тревоге во Львове будет информировать только один телеграмм-канал.

Как сказал городской глава Львова Андрей Садовый, с 3 марта о тревоге будет оповещать исключительно телеграмм-канал "Оповещение ЦЗ".

Важно Город-укрытие: что происходит во Львове, куда едут тысячи беженцев

Садовый призвал подписаться, пожалуйста, и внимательно следите за ним и сиренами.

Берегите себя, доверяйте только проверенным источникам информации и поддерживайте Вооруженные Силы Украины,

– подчеркнул мэр Львова.

Заметим, что в течение 2 марта во Львове разные каналы информации давали различную информацию о начале и окончании воздушной тревоги.

Добавим, что украинцы массово вступают в ряды ВСУ или теробороны, чтобы противостоять врагу. Только из Львовщины на фронт отправились более 12 тысяч мужчин.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!