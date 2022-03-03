О воздушной тревоге во Львове будет информировать только один телеграмм-канал
Источник:телеграм-канал Андрея Садового
Начиная с 3 марта, о воздушной тревоге во Львове будет информировать только один телеграмм-канал.
Как сказал городской глава Львова Андрей Садовый, с 3 марта о тревоге будет оповещать исключительно телеграмм-канал "Оповещение ЦЗ".
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Садовый призвал подписаться, пожалуйста, и внимательно следите за ним и сиренами.
Берегите себя, доверяйте только проверенным источникам информации и поддерживайте Вооруженные Силы Украины,
– подчеркнул мэр Львова.
Заметим, что в течение 2 марта во Львове разные каналы информации давали различную информацию о начале и окончании воздушной тревоги.
Добавим, что украинцы массово вступают в ряды ВСУ или теробороны, чтобы противостоять врагу. Только из Львовщины на фронт отправились более 12 тысяч мужчин.
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