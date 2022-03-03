Як сказав міський голова Львова Андрій Садовий, від 3 березня про тривогу сповіщатиме виключно телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ".

Важливо Місто-укриття: що відбувається у Львові, куди їдуть тисячі біженців

Садовий закликав підписатися, будь ласка, і уважно слідкуйте за ним та сиренами.

Бережіть себе, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і підтримуйте Збройні сили України,

– наголосив мер Львова.

Зауважимо, що протягом 2 березня у Львові різні канали інформації давали різну інформацію про початок та закінчення повітряної тривоги.

Додамо, що українці масово вступають до лав ЗСУ або тероборони, щоб протистояти ворогу. Лише з Львівщини на фронт відправилися понад 12 тисяч чоловіків.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!