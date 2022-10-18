В Житомирской области – взрывы: россияне атаковали объект энергообеспечения
18 октября 2022 , 08:43Читати новину українською
Жители Житомирской области с утра 18 октября услышали звуки взрывов. Они прозвучали во время всеукраинской воздушной тревоги.
В области исчез свет
В Житомирской области услышали по меньшей мере 2 сильных взрыва около 08:40. Об этом журналистам 24 канала рассказали местные жители.
Интересно Киевлянка сыграла гимн Украины после прилета иранского дрона неподалеку: сильное видео
После первого взрыва в регионе кое-где исчез свет.
Затем заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил атаку по городу.
Предварительно, 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС,
– рассказал Тимошенко.
.